The Weeknd habla de su fracaso con la serie ‘The Idol’: «Tuve una especie de crisis nerviosa»

Juntar al talento más destacado de la escena cinematográfica y del mundo musical no es en realidad, garantía de una creación final acorde a la valía de sus participantes. Hollywood ha dado varias pruebas de ello en esa, a menudo tan lucrativa simbiosis entre la industria melómana y el séptimo arte. El ejemplo perfecto podría ser el de Madonna como proyectos como Dick Tracy o Noches de Broadway, pero también el de Lady Gaga a través de fracasos recientes a la altura de La familia Gucci o la reciente Joker: Folie à deux. Sin embargo, una de las últimas decepciones llegó el pasado 2023 con la que apuntaba a ser una de las mejores miniseries de aquel año. Hablamos de The Idol, una ficción que poseía en su equipo creativo a algunas de las voces más llamativas de la industria. Entre ellas las de su mayor ideólogo: The Weeknd. Ahora, el reconocido cantante ha explicado cómo las críticas furibundas a la ficción le supusieron una especie de «crisis nerviosa» que le llegó a afectar hasta en el campo musical.

Con cinco capítulo y una única temporada, The Idol narra la historia de Jocelyn, una superestrella pop que comienza una relación con un enigmático empresario de la noche llamado Tedros. Preámbulo nacido de la propia mente del autor de ‘Blinding Lights’, contando con el apoyo de Reza Fahim y el creador de Euphoria, Sam Levinson. El reparto tuvo como principal protagonista a Lily-Rose Depp, convertida ya en una estrella internacional gracias a Nosferatu y el propio The Weeknd, quien dio vida al interés romántico de esta diva musical ficticia. A pesar de estar producida por A24 y con la supervisión de HBO Max, las críticas no tuvieron ningún reparo para con el proyecto y, terminaron catalogándola como el gran fiasco de la temporada seriéfila. Suzanna Son, Troye Sivan, Jane Adams, Jennie, Rachel Sennott, Hari Nef, Moses Sumney y Da’Vine Joy Randolph completaron el reparto principal.

Pero el mal desempeño de The Idol no ha impedido que Abel Testafaye (nombre real de The Weekend) vaya a seguir intentando hacerse un hueco en el celuloide. Este 2025, el cantante protagonizará junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan el thriller psicológico Hurry Up Tomorrow. Una película homónima respecto al título del nuevo álbum que está a punto de llegar a las plataformas musicales a finales de este mes de enero. Y claro, aprovechando la ocasión de la promoción, Testafaye ha querido inferir en cómo se sintió cuando The Idol comenzó a recibir duras reseñas por parte de la prensa especializada.

‘The Idol’: «la gota que colmó el vaso»

Después del final de The Idol, The Weeknd perdió su capacidad para cantar, entrando en un proceso que terminaría afectando a su propia salud mental. El interés de la estrella por el audiovisual podía verse ya en toda la serie de videoclips publicados en su anterior álbum, ‘After Hours’. Un trabajo melódico que llegó acompañado por varios cortometrajes, los cuales recordaban a trabajos como Casino de Martin Scorsese o a algunos slashers clave dentro del género. No obstante, el salto definitivo y con criterio positivamente reseñable por parte de la crítica está tardando en llegar y por sus declaraciones, no está siendo un recorrido nada fácil.

«Creo que fue la gota que colmó el vaso», comenzaba contándole a Variety. El compositor y creativo explicó que la mezcla entre el proyecto y sus compromisos con la gira musical terminaron por saturar su mente:»Hubo mucha presión autoimpuesta. Volar a Los Ángeles entre conciertos, meterse en el personaje, filmar y luego volar de regreso para el siguiente espectáculo». Por ello, Testafaye entendió la necesidad de tener que parar para entender su vida, lo que pasó, aprender algo nuevo y recuperarse, pues llegó a perder temporalmente el uso de su voz para cantar.

«Tuve una especie de crisis nerviosa, que es básicamente de lo que trata este nuevo álbum», sentenciaba.

Las críticas negativas

Por último, el canadiense recordó cómo experimentó que las críticas a The Idol le resultasen «personales»: «Tuvimos un gran elenco y un gran equipo (…) Es una pena que no haya tenido la mejor respuesta, pero sabíamos lo que estábamos haciendo: algo provocador y oscuro». Los comentarios negativos hacia la ficción no fueron pocos y finalmente, la serie terminó convirtiéndose en la creación peor valorada en toda la historia de HBO.

Independientemente del daño que le provocase leer ciertos comentarios sobre su trabajo, The Weeknd al final, concluyó que le encantaba leer críticas aunque estas no tuviesen nada de constructivo, por lo que tampoco espera que a todo el mundo le guste ‘Hurry Up Tomorrow’.