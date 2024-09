The Weeknd se sincera, como nunca, sobre su salud mental: «Mi ansiedad era una batalla constante»

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que The Weeknd decidió tomarse un descanso para reconectar y trabajar en su nueva música. Pero, lo cierto es que fue el pasado verano del 2023 cuando el cantante aterrizó en nuestro país para llevar acabo dos de los shows que formarían parte de la gira europea de su After Hours Til Dawn. Un reencuentro con su querido público español donde hizo vibrar las ciudades de Madrid y Barcelona. Desde entonces, y tras concluir sus shows musicales por todo el mundo, el artista de 34 años se ha enfocado en sí mismo y en su nueva música. Por ello, ahora, a tres meses de concluir el 2024, ha comunicado que vuelve.

La nueva era musical de The Weeknd es un hecho y él mismo se ha encargado de comunicarlo. Pero, lejos de ser un anuncio cualquiera, ha apostado por conceder un concierto en São Paulo (Brasil). Un evento único que fue recibido con los brazos abiertos por los fans. Pues, el canadiense comunicó que este viernes, 13 de septiembre, lanzaría al mundo el primer adelanto de su nuevo disco. Pero, lejos de dejarlo ahí, también le concedió una entrevista a Billboard Brasil. Una charla muy personal donde Abel Tesfaye, su nombre real, abrió su corazón y habló de las grandes batallas que ha tenido que librar con su salud mental.

Completamente agradecido con el público brasileño, The Weeknd se mostró muy emocionado por volver al país. «Puedo hablar por todos los artistas cuando digo que es difícil poner en palabras el amor y la energía que el pueblo brasileño expresa cuando estás en el escenario», comenzó diciendo.

«Sientes la música profundamente. São Paulo y Río me recordaron que las frecuencias que irradiamos como músicos son importantes. Me recuerdan por qué quería hacer música: para conectar. Pasaré el resto de mi vida sabiendo eso», confesó. Pero, a pesar de ser uno de los artistas más consagrados a nivel global, el intérprete de Blinding Lights también es un humano de carne y hueso.

The Weeknd ha tenido que aprender a convivir con el lado oscuro de la fama y, con ello, a batallar por su salud mental y la ansiedad. «Lo enfrenté lo suficiente y la mayoría de las veces lo superé. Pero trabajo en ello todos los días. Espero que mi música ayude a otros a enfrentar y superar el abismo también», señala.

The Weeknd sobre la ansiedad: «No puedo escapar de ella»

Poder llegar a dónde está a día de hoy no ha sido nada fácil para él. «Aunque pienso en rendirme todos los días, siempre encuentro un propósito para seguir adelante. Mi relación con Dios es más fuerte que nunca. Encuentro consuelo en su presencia cuando más lo necesito. Hablo con él constantemente. Ha sido un largo viaje, pero estoy aquí», afirmó.

La música ha sido siempre su ancla a Tierra, por lo que le ayudó mucho a la hora de luchar contra su mente. «Es curioso que menciones esto. Acabo de tener un ataque de pánico justo antes de esta entrevista. Mi ansiedad es una batalla constante, y siento que nunca desaparece. Estoy aprendiendo a controlarla, pero ya me di cuenta de que es parte de mi vida. No puedo escapar de ella», admitió.

Lejos de dejarlo ahí, Abel Tesfaye confesó que supo que había tocado fondo cuando comenzó a cuestionarse a nivel profesional. «El mayor desafío no es saber si uno está hecho para esto, es no saber si está destinado a hacerlo. La mayoría de las personas aún no lo saben. Me siento muy afortunado. Pude tomar estos sentimientos depresivos y nihilistas y ponerlos en mi trabajo. Eso terminó siendo mi terapia», concluye.