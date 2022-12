The Weeknd recauda 5 millones de dólares para la lucha contra el hambre

The Weeknd ha vuelto a mostrar su faceta más solidaria. La estrella de la música es uno de los embajadores del Programa Mundial de Alimentos (WFP), y consciente de la influencia que le otorga ser uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, se ha involucrado mucho en la causa.

Desde el lanzamiento de su Fondo Humanitario XO en marzo de 2022, el artista canadiense ha recaudado 5 millones de dólares para proporcionar alimentos a millones de personas de todo el mundo, que se encuentran en una situación vulnerable.

Hace unos días, The Weeknd entregó un cheque por un valor de 5 millones de dólares a World Food Program USA. Lo hizo durante un evento privado que tuvo lugar después de su concierto After Hours Til Dawn Stadium Tour en la ciudad de Los Ángeles.

🎉 Today, @WFP and Goodwill Ambassador @theweeknd announce that since the #XOHumanitarianFund launched in March 2022, $5 MILLION has been raised to support WFP’s lifesaving efforts to fight global hunger. 🙌 🌍

El artista canadiense contribuyó al Fondo con 1 dólar de cada entrada vendida de su gira de estadios en Estados Unidos, así como también colaboró con los ingresos de una camiseta exclusiva de la gira del Fondo Humanitario XO/Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Por otro lado, los socios corporativos de The Weeknd, las sedes de la gira y los fans del artista también se sumaron a las donaciones. Mientras que la Junta Directiva del World Food Program USA, junto a donantes anónimos estadounidenses, contribuyó a la causa aportando otro millón de dólares.

«Estamos profundamente agradecidos por el firme apoyo de The Weeknd, así como el de sus fieles fans y socios», señaló Barron Segar, Presidente y Director General del World Food Program USA. «Abel es una inspiración para todos nosotros, y gracias a sus esfuerzos, miles de familias tendrán seguridad alimentaria y la esperanza de un futuro mejor», añadió.

Por su parte, el artista expresó que: «El objetivo de este fondo es brindar apoyo inmediato para salvar vidas a las personas que están al borde de la inanición. Estoy muy agradecido de tener al PMA como socio y ampliar aún más nuestro alcance a quienes más lo necesitan».

.@theweeknd has done it again! Through his inspirational XO Humanitarian Fund, he’s raised $5M to fight global hunger. Abel continues to be an inspiration both on & off stage, and we’re grateful for his incredible work as a @WFP Goodwill Ambassador.

More: https://t.co/9F1af2NhP4 pic.twitter.com/GgO7A0m6jh

— David Beasley (@WFPChief) November 28, 2022