The Weeknd anuncia conciertos en España: fechas y cómo conseguir las entradas

The Weeknd volverá a los escenarios en 2023. El artista canadiense ha sorprendido a sus fans con el anuncio de las nuevas fechas de su gira After Hours Til Dawn Global Stadium Tourm, tras haber aplazado los conciertos. De esta forma, hay nuevas fechas para poder verle en nuestro país.

A través de su cuenta de Twitter, el artista ha confirmado las nuevas fechas de su gira After Hours Til Dawn Global Stadium Tour por Europa y Latinoamérica. De esta forma en la publicación se ha podido ver que actuará Madrid y Barcelona a finales de julio del año que viene.

Concretamente, The Weeknd actuará el 18 de julio de 2023 en Madrid, en el Estadio Civitas Metropolitano, y su segunda parada en España será tan solo dos días después, el 20 de julio de 2023 en Barcelona, en el Estadi Lluís Companys.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa

— The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022