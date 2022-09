The Weeknd pierde la voz en pleno concierto y se ve obligado a suspenderlo

The Weeknd se encuentra en un gran momento profesional. No obstante, durante uno de los conciertos de su nueva gira, After Hours Til Dawn Tour, por Estados Unidos, el artista canadiense sufrió un incidente por el que se vio obligado a cancelar el resto del concierto.

Se trataba del concierto que el artista realizó en Los Ángeles, concretamente en el SoFi Stadium, cuando de repente, dejó de cantar, debido a que se había quedado sin voz. Un hecho que ocurrió justamente nada más empezar la primera de las canciones del show.

Rápidamente, al ser consciente de que así no podía seguir con el concierto, el artista cogió en micrófono y pidió disculpas a los más de 70.000 seguidores que habían acudido al estadio de la ciudad estadounidense para verle. Tras las disculpas, The Weeknd se apresuró a abandonar el escenario, mientras que sus fans no entendían muy bien lo que estaba ocurriendo.

The Weeknd had to cancel his second LA concert because he began to lose his voice. pic.twitter.com/cW484YkZXz — Pop Base (@PopBase) September 4, 2022

“Esto me mata”, comenzó diciendo el artista sobre el escenario, señalando a los asistentes, debido a que se sentía demasiado mal por no poder seguir con el concierto, asegurándoles que todos recibirían el reembolso del precio que pagaron por las entradas. Además, les prometió una nueva fecha de un concierto en la ciudad.

Más tarde, y después de marcharse del estadio de Los Ángeles, el artista canadiense publicó un comunicado a través de sus redes sociales. De esta manera, se lamentaba por lo ocurrido durante el concierto, asegurando que estaba desolado.

“Mi voz se apagó en la primera canción y estoy desolado. La sentí irse y mi corazón se desplomó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Os prometo que os compensaré con una nueva cita”, escribió el artista canadiense en el comunicado.