The Weeknd publica el videoclip de ‘How Do I Make You Love Me’

Hay que tener las notificaciones del canal de YouTube de The Weekend encendidas, ya que, es tal la cantidad de personas que está siguiendo la historia que lleva varios años relatándonos el cantante canadiense, que, cada vez que sale un nuevo video, las redes sociales se llenan de spoilers. Y es que, tiene a toda una generación en vilo, deseando descubrir el final de esta serie de videoclips que no dejan a nadie indiferente.

La última entrega se produjo para acompañar su nueva canción, How do I make you love me?. La lanzó a YouTube el pasado 22 de julio, y ya acumula más de cuatro millones y medio de reproducciones.

Aunque todo es bastante confuso por el momento, The Weekend nos dejó algunas pistas de como ordenar los diversos episodios de este concepto tan novedoso. En primer lugar, se encontraría Take My Breath, seguido de Sacrifice, The Weeknd dawn fm experience on Amazon prime, Gasoline y por último Out of Time.

En este último video Abel Tesfaye se despierta en la cama de un hospital convertido en un ser sin cara, la cual está cubierta por una máscara parecida a las que se usan en la ópera. Como siempre, se resiste a incluirse en el aburrido mundo del resto de seres humanos, lo cual provoca que se convierta en una mariposa la cual desemboca en su persona como niño.

Por otro lado, lo que es la música nos hace volver a los inicios del de Toronto, aparta a un lado su nuevo estilo (en el que las baladas se han convertido en su fetiche) para regresar a esos sonidos electrónicos que tan famoso le han hecho.

Hay que reconocer que a pesar de que The Weekend es un grupo que tiene seguidores de todas las edades, este video en concreto es no apto para personas con una sensibilidad alta, es bastante grotesco y por momentos delirante.