Abel Tesfaye ha cumplido su palabra. Hace unos días, el intérprete conocido artísticamente como The Weeknd revolucionó a medio mundo anunciado sin previo aviso que, ahora sí, esta misma semana vería la luz su nuevo proyecto discográfico. Uno de los discos más esperados del año que ha sido presentado bajo el nombre de ‘Dawn FM’ y donde el artista canadiense ha vuelto a demostrar el por qué es uno de los cantautores más consagrados del momento.

Tomando el relevo de ‘After Hours’, The Weeknd ha presentado al mundo su quinto álbum de estudio. Un nuevo trabajo donde ha contado con colaboradores estrella como el productor Quincy Jones, Tayler The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, tótems de la música electrónica como Swedish House Mafia, Calvin Harris y hasta Max Martin o el actor Jim Carrey.

Se trata de un nuevo disco donde Abel ha vuelto a jugar con la música y a explorar todas las sonoridades que le apasionan, un proyecto lleno de matices y donde los sintetizadores que tanto marcaron los años ochenta se han convertido en uno de sus ingredientes especiales.

Arrancando con una intro muy radiofónica,’Dawn FM’ nos adentra en el excitante universo de The Weeknd. Una primera toma de contacto que continúa por todo lo alto con el sencillo ‘Gasoline’, uno de los temas más potentes del disco. Un tracklist de infarto donde el canadiense ha preparado una buena base de nada más y nada menos que 16 canciones inéditas.

‘How Do I Make You Love Me?’, ‘Sacrifice’, ‘Don’t Break My Heart’ o el ya icónico ‘Take My Breath’, el primer adelanto que presentó el pasado verano, son algunas de las canciones que forman parte de su tracklist. Un viaje sideral para los amantes de la música, del pop, del moderno r&b y para los nostálgicos de los sonidos de épocas atrás donde The Weeknd parece que volverá a hacer historia. Sin lugar a duda, un disco donde Abel Tesfaye ha demostrado que la espera ha merecido la pena. ¡No te lo puedes perder!