The Weeknd calienta motores. El cantante canadiense se ha convertido en uno de los artistas más consagrados de la industria musical en los últimos años, y no es para menos. Tras el éxito mundial de su último proyecto discográfico, ‘After Hours’, el artista ya ha anunciado que no piensa quedarse de brazos cruzados y que su nuevo álbum ya está en camino.

El lanzamiento de un nuevo disco con el que ha dicho adiós a su mítica americana roja para dar la bienvenida a una nueva era musical con la que promete arrasar. Un objetivo que ya empezó a cumplir con el primer adelanto del álbum, ‘Take My Breath’, un sencillo que vio la luz el pasado mes de agosto y que ha sido enormemente alabado por el público.

and we’re back … memento mori tomorrow 2pm PST pic.twitter.com/JeJ3AFzj9W — The Weeknd (@theweeknd) October 4, 2021

Sin embargo, de momento se desconocen más detalles sobre este nuevo trabajo de Abel Tesfaye. Eso sí, en su último podcast para ‘Memento mori’, el intérprete de ‘Save your tears’ compartió algunos detalles del que se convertirá en su nuevo disco. «Han pasado muchas cosas. Ha habido mucho movimiento», explicaba el artista.

«Me he mudado a una nueva casa, he grabado vídeos y he estado trabajando en producciones para todo el mundo», relataba The Weeknd, adelantando que algo grande está por pasar. Además, ha asegurado que el álbum ya está completo y que lo único que le falta son un par de retoques que solo un par de personas cercanas a él pueden darle. Ha sido un poco ambiguo a la hora de hablar sobre estas personas, pero si que ha detallado que le inspiraron cuando él era pequeño y que siguen inspirándole en la actualidad.

Tal y como comentó hace unas semanas en el mismo podcast, una de esas grandes inspiraciones ha sido la mismísima Britney Spears, quien se ha convertido en una de sus grandes influencias a lo largo de la composición y producción de su nuevo trabajo musical. Para ser más exactos, The Weeknd ha indicado que ha encontrado la inspiración en dos de los temas más icónicos de Britney, ‘Toxic’ y ‘Everytime’. Lo que está claro, es que sea como sea, el nuevo disco de el canadiense tiene pinta de que verá la luz más pronto que tarde.