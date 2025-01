Bruce Springsteen elogia la capacidad musical de Jeremy Allen White: «Canta muy bien»

Al igual que sucede con las adaptaciones del mundo de los videojuegos y con la aparición de secuelas tardías, los biopics musicales son una tendencia notoria en Hollywood y, en la industria en general. Incluso en España hemos tenido dos fenómenos autorales del subgénero, como han sido Segundo premio y La estrella azul. Aunque ciertamente, el pistoletazo de salida a esta moda melómana la inicio el rotundo éxito de Bohemian Rhapsody en 2018 y el Oscar para Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury. La preferencia de la Academia por dichos papeles llevó a que los estudios apostasen por representar audiovisualmente las vidas de las grandes leyendas de la música. El último de ellos será Jeremy Allen White y su versión de Bruce Springsteen en Deliver Me From Nowhere. Todavía desconocemos la fecha oficial del estreno, pero por el momento, sabemos que «The Boss» ha aprobado de buen grado la interpretación del actor de The Bear.

Allen White lleva más de una década conquistando la pequeña pantalla. Primero con la adaptación norteamericana de Shameless y recientemente, con su papel de «Carmy» en la serie culinaria de The Bear. Ficción que ha consagrado su carrera, llevándole a ganar dos premios Emmy y dos Globos de Oro. En el apartado fílmico, su trabajo brilló junto a Zac Efron, Holt McCallany y Harris Dickinson en El clan de hierro. No obstante, su «prueba de fuego» llegará con el filme que adapta al guion y dirige Scott Cooper. Cineasta que ya nos mostró, hace casi veinte años, las vicisitudes de un músico de country en la Corazón rebelde de Jeff Bridges. Rol que le valió al susodicho su Oscar al Mejor actor principal. Falta saber si el nuevo Springsteen de la gran pantalla, termina logrando la misma consideración para este neoyorquino de 33 años. Los académicos adoran este tipo de performance y la viva prueba es que Timothée Chalamet y su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, suena en todas las quinielas para terminar alzándose con la próxima estatuilla en los Oscar de 2025.

Springsteen cree que «canta muy bien»

Lejos de ser una película biográfica al uso, Deliver Me From Nowhere está basado en el relato homónimo escrito por Warren Zanes. Concentrando la historia en un punto clave para la carrera de Springsteen, donde el artista buscaba crear el que fue su sexto y más personal disco. ‘Nebraska’ surgió de su versión intimista como músico, siendo grabado de una forma austera y completamente sencilla. Todo ello sucedió años antes de que tanto él como su banda concibieran el hito melódico de ‘Born in the USA’.

La producción de la nueva cinta comenzó en octubre y por las fotografías que surgieron en aquel momento, sabemos que el cantante acudió al set para ver el desarrollo del filme y ahora, en una última entrevista le han preguntado si resulta extraño ver a una persona interpretándote en una película.

«Al principio un poco, pero te recuperas bastante rápido», comenzaba diciéndole el roquero a E Street Radio de SiriusXM. Inmediatamente después, elogió la labor del actor: «Jeremy es un actor tan fantástico que te dejas llevar por él. Tiene una interpretación de mí que creo que los fans reconocerán profundamente, así que ha hecho un gran trabajo. Me he divertido mucho estando en el ser cuando he podido». Por lo visto, White también canta en el largometraje, algo que tiene del mismo modo la aprobación del artista. «Canta bien. Canta muy bien», terminaba diciéndole al medio.

Le acompaña un gran reparto

Allen White no es el único nombre llamativo del proyecto. En el portentoso casting también encontramos a Jeremy Strong (Succession), dando vida al manager de Springsteen, Jon Landau. Odessa Young (Shirley) es Faye, el interés romántico del protagonista y Paul Walter Hauser (Richard Jewell) es el guitarrista Mike Batlan. Por último, Stephen Graham (El irlandés) es el padre del cantante y Johnny Cannizzaro (Colony) se pone en la piel de Stevie Van Zandt, uno de los miembros de la banda. «The boss» aseguró que la película tenía un reparto «hermoso» y calificó al elenco como unos «tremendos» profesionales de la interpretación.

La encargada de distribuir el filme es Searchlight Pictures, pero todavía no tiene una fecha de estreno oficial. Eso sí, parece seguro que tras su paso por los cines termine recalando en la plataforma de Disney +, al ser la compañía una propiedad de la casa del ratón. La plataforma ya produjo Diarios de carretera, un documental sobre la figura del cantante que retrataba la preparación detrás de los escenarios en la última gira que ha hecho Springsteen.