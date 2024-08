Las canciones más polémicas de Madonna con las que celebrar su 66 cumpleaños

Mucho ha cambiado el mundo desde aquel 16 de agosto de 1958. La industria musical ha estado plagada de diversas estrellas de la música a lo largo de su historia, algunas con más brillo que otras. Pero, una de las que ha logrado permanecer, contra viento y marea, ha sido la gran Madonna.

La cantante ha sabido ganarse el cariño del público con el paso de los años, de eso no cabe duda. Aunque fue la reina indiscutible de la música de los 80, cada vez son más los fans de generaciones siguientes que alzan su voz para entonar algunos de sus icónicos hits. Pero, como suele suceder en la industria del entretenimiento, las polémicas están a la orden del día.

Madonna ha demostrado ser una mujer de armas tomar. Una artista revolucionaria que no tiene miedo a expresar lo que quiere, también en sus composiciones musicales. Una situación que, en ocasiones, generó muchas criticas en la sociedad. ¡Recordamos algunos de sus temas más polémicos!

Like a Virgin

Aunque ya daba señales de que no sería un tema cualquiera, Madonna revolucionó al publico con la publicación de Like a Virgin. Un sencillo con el que llegó a causar todo tipo de comentarios, pero no por su videoclip. Pues, la revolución llegó cuando realizó la puesta en escena de la canción en la gala de los premios de la MTV, de 1984.

Allí, la artista sorprendió a todos al subirse al escenario y ejecutar los pasos prohibidos del sencillo. Pero, lo que nadie se imaginó fue que estos incluirían contoneos y gemidos por el suelo. Sin duda, una presentación que pasó a la historia.

Erotica

Los años 90 fueron años de cambios a nivel musical, especialmente 1992. El mundo entero tuvo la oportunidad de escuchar el nuevo proyecto musical de la estadounidense, Erotica, el cual fue publicado en el mes de octubre. Un trabajo con el que no dejó indiferente por su contenido explícito.

De hecho, la canción Erotica fue vetada en muchos canales de televisión, radio y recibió amenazas de grupos fundamentalistas tanto cristianos como musulmanes. Pero, lejos de quedar ahí, el Vaticano se pronunció públicamente y criticó la música de Madonna.

Live To Tell

Lejos de dejarse intimidar por la ira de la iglesia, Madonna continuó dando mucho de qué hablar. En el año 2006, la cantante ofreció dos conciertos en el estadio de Wembley. Pero, lo que generó la polémica fue su puesta en escena para interpretar el sencillo Live To Tell.

Tal y como se pudo ver, la artista apareció «crucificada» en el escenario. Un gesto por el que fue duramente criticada por cientos de asociaciones cristianas, que la tachaban de «blasfema». Ella, por su parte, se defendió señalando que su objetivo era reflejar las consecuencias de los pecados de la sociedad moderna.

Nobody Knows Me

Otra canción que volvió a azotar la carrera de la artista fue Nobody Knows Me. ¿El motivo? A través de este sencillo, la artista mostraba una esvástica junto a la cara de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. Debido a ello, y tras su show en París, el partido de extrema derecha cargó duramente contra ella y amenazaron con demandarla.