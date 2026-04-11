Fe, amor y excesos: 5 datos que debes recordar antes de ver la tercera temporada de ‘Euphoria’

El próximo lunes, 13 de abril, HBO Max estrenará por fin la tercera temporada de Euphoria. Cuatro años después de la emisión de su antecesora y con varios problemas de preproducción en su desarrollo, la ficción creada por Sam Levinson tendrá un salto temporal de un lustro, ubicando a los personajes principales de la historia fuera del ecosistema del instituto. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que dichos roles hayan logrado esa estabilidad emocional que ni por asomo poseían en su etapa educativa. Ahora, Rue y compañía deben enfrentarse a la vida adulta y lidiar con todos esos traumas y conflictos atemporales, alojados en lo más profundo de su ser. A continuación, repasamos cinco datos clave para no perderte nada del regreso de este drama millennial cargado de existencialismo:

5 datos clave antes de ver la tercera temporada de ‘Euphoria’

1-Rue sigue luchando contra sus adiciones

En el capítulo final, el personaje de Zendaya explicó que se mantuvo sobria durante el resto del calendario escolar. En cambio, esa mejoría no puede frenar la vuelta de una de las grandes tramas abiertas de la segunda temporada: le debe 10.000 dólares en droga a la traficante Laurie.

Rue–en uno de sus peores momentos de adicción–decidió que ser una camella era una buena idea de negocio. Sin embargo, cuando Jules y Elliot le cuentan a su madre que ha vuelto ha recaer, esta encuentra la maleta con la droga de Laurie y se deshace de ella.

2-La ruptura de la amistad de Maddy y Cassie

Fue una de las subtramas narrativas más relevantes y recordadas por parte de los fans de la serie. Cassie (Sydney Sweeney) traicionó a Maddy (Alexa Demie) al salir en secreto con Nate (Jacob Elordi) y en esta tercera temporada de Euphoria, la relación entre amos ha ido a más. Nate y Cassie se han casado. Él ha heredado el trabajo como contratista de su padre, mientras que ella, se dedica a generar contenido para adultos en las redes sociales. No obstante, este trío repleto de toxicidad volverá a juntarse cuando el personaje de Demie, ahora representante de talentos, ayude a Cassie con uno de sus proyectos más personales.

3-El lado teatral de Lexi llega a Hollywood

El rol Kat Hernandez (Barbie Ferreira) perdió parte de su protagonismo en la segunda temporada. De hecho, el descontento de Ferreira con el asunto la ha llevado a marcharse de la serie y no aparecer en los nuevos e inminentes episodios. Esto no fue una manía persecutoria, pues ese espacio quedó para narrar el lado artístico de Lexi (Maude Apatow) y su relación con Fezco, encarnado por el tristemente fallecido Angus Cloud. La obra teatral del personaje contó lo que el grupo de amigas vivió desde pequeñas, aunque Fezco nunca pudo ir al estreno de la función. En la tercera temporada de Euphoria, Lexi intentará labrarse un futuro como guionista en Hollywood.

4- El triángulo amoroso de Rue, Jules y Eliott

La incorporación de Eliott (Dominic Fike) al elenco de la segunda temporada fue un auténtico triunfo. Se hizo amigo de Rue y Jules y sintió algo por ambas. Al final esa tensión fue un triángulo catalizador para cerrar la trama romántica de los roles de Zendaya y Hunter Schafer. ¿Qué podemos esperar de su relación en este inminente epílogo?

5-El adiós de Fezco y Ashtray

Euphoria siempre ha sido un gran drama adolescente. Pero ninguna secuencia nunca fue tan dura como el tiroteo de la policía contra Fezco y Ashtray. Nos queda saber cómo hará la serie para recordarlos a ambos y sobre todo a la figura de Cloud. ¿Se acordará Lexi de él?