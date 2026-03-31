Zendaya y Robert Pattinson conquistan a la crítica con su nueva película: «El drama romántico del año»

Zendaya y Robert Pattinson van a compartir varias premiere en los próximos meses. Entre otras cosas porque ambos forman parte del casting de dos de las producciones más relevantes del 2026; La odisea y Dune: Parte tres. En ambas el actor de Crepúsculo será el villano, mientras que Zendaya encarnará en la primera a la diosa Atenea y en la segunda, repetirá su papel de Chani. Sin embargo, mucho antes, las dos estrellas de Hollywood van a estrenar un drama romántico que ya ha tenido una acogida espectacular por parte de la prensa internacional. Nos referimos, cómo no, a El drama.

Dirigida y escrita por Kristoffer Borgli, el próximo proyecto de A24 ha ido generando ruido poco a poco. No posee el presupuesto de los blockbuster a los que los dos nos tienen acostumbrados, pero su mera presencia sumada a una gran campaña de marketing está logrando generar una particular expectación que podría atraer de lleno a miles de espectadores jóvenes a las salas de cine. Cabe señalar que El drama no responderá ni a los convencionalismos ni tópicos del género, dado el nombre detrás de las cámaras que ha liderado la cinta. El director noruego es el responsable de producciones tan estimulantes como Sick of Myself o la ecléctica Dream Scenario. Por ello y, viendo los anteriores trabajos, el punto argumental de partida de esta historia y sabiendo que la prensa especializada ha quedado boquiabierta con este caótico y atrevido retrato nupcial, seguramente estamos ante el primer triunfo del séptimo arte independiente del año. Pero ¿de qué trata El drama? ¿quién acompaña a Zendaya y Robert Pattinson en el reparto? ¿logrará brillar en la taquilla?

‘El drama’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial nos pone en la piel de una joven pareja (Zendaya y Pattinson), quienes a pocas semanas de su boda participan en un juego durante una cena con amigos, en el que deben confesar «lo peor que han hecho». Todos se animan con sus pecados inconfesables, pero el de ella causa una gran agitación en la reunión. Tanto como para cambiar la relación para siempre, poniendo en riesgo el compromiso y profundizando en cuestiones tan relevantes para una pareja , como el compromiso o el peso del pasado.

Acompañando al tándem principal, en El drama encontramos a Alana Haim (Una batalla tras otra), Mamoudou Athie (Jurassic World: Dominion), YaYa Gosselin (Las chicas de Surfside), Michael Abbot Jr. (Los asesinos de la luna), Hailey Gates (Rivales) y Sydney Lemmon (TÁR), entre otros.

¿Qué dice la crítica?

La acogida de la prensa especializada ha sido muy positiva y actualmente, El drama mantiene un 84% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Las principales virtudes que señalan los medios son tanto la originalidad de la propuesta, como un atrevido baile de géneros que nos hará ir en décimas de segundo del drama a la comedia.

El crítico Ross Bonaime de Collider la definía así: «Es el drama romántico del año, pero su tratamiento de temas tan oscuros y difíciles lo convierte en una aproximación honesta y notable de las relaciones».

Zendaya y Pattinson tienen un objetivo: la cartelera de primavera

El drama se estrenará en Estados Unidos en el mes de abril. En cambio, en España tendremos que esperar hasta el próximo 29 de mayo. Una cartelera de primavera en la que la cinta deberá competir con otras apuestas fuertes en nuestro país de la talla de The Mandalorian y Grogu (21 de mayo), Scary Movie (5 de junio) y Masters del universo (5 de junio).