Más allá de ‘Euphoria’: las 3 próximas películas con las que Sydney Sweeney va a conquistar la taquilla

La tercera temporada de Euphoria está apostando de lleno por el personaje de Sydney Sweeney. Aunque la serie sigue centrándose en el arco narrativo de Rue (Zendaya), el rol de Cassie Howard y su futura boda, sumado a su carrera como modelo de OnlyFans, está siendo una de las subtramas más comentadas de los dos episodios que hasta ahora, HBO Max lleva publicados. Entre otras cosas porque su desnudo integral y ciertas escenas sexuales están siendo consideradas como «gratuitas» por una buena parte de los espectadores y fans del show creado por Sam Levinson. Sweeney nunca ha rechazado dicha explicitud y a pesar de las críticas, su futuro fílmico va mucho más allá de un personaje que parece ciertamente agotado. Por eso, hoy repasamos cuáles son los tres próximos largometrajes le augurarán un gran recorrido en la taquilla comercial de 2027.

Después de ‘Euphoria’: los 3 grandes proyectos de Sydney Sweeney

1-‘Scandalous’

Se conocieron en la primera temporada de Euphoria y más de un lustro después, Sydney Sweeney y el actor Colman Domingo colaborarán de nuevo. Pero no en el lado interpretativo. Domingo debutará en la dirección con Scandalous, un drama romántico que seguirla la historia de amor real entre la actriz de Vértigo (1958), Kim Novak (Sweeney) y el también actor Sammy Davis Jr. ( David Jonsson). El proyecto no está exento de polémica, pues la propia Novak ha catalogado la elección de la joven estrella como un «error garrafal».

2-‘El secreto de la asistenta’

Después de recaudar casi 400 millones de dólares en todo el mundo, parecía evidente y una simple cuestión de tiempo la confirmación de la secuela por parte de Lionsgate. Siguiendo la senda de adaptaciones de la saga de novelas de Freida McFadden, El secreto de la asistenta nos volverá a poner en la piel de Millie, quien comenzará a ser la empleada del hogar de los Garrick, una pareja que vive en un lujoso ático de Nueva York. Junto a Sweeney, Michele Morrone recuperará su papel de Enzo en un elenco que tendrá a la nominada al Oscar, Kirsten Dunst como principal novedad.

3-‘Gundam’

Sin duda y después de su presencia mediática en esta tercera temporada de Euphoria, el live action de Gundam podría marcar un antes y un después en la carrera de Sydney Sweeney. La versión en acción real del anime de Yoshiyuki Tomino tendrá a Jim Mickle, creador de El niño ciervo, como director y contará con un casting repleto de actores conocidos. Ahí están Noah Centineo, Jason Isaacs, Michael Mando, Ida Brookey y Sholi Kutsuna, entre otros.