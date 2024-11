Sydney Sweeney cree que el feminismo en Hollywood es mentira: «Todo es falso»

Como intérprete, Sydney Sweeney ya tiene el respaldo de millones de fans por todo el mundo. No obstante, la actriz norteamericana no piensa quedarse únicamente en el papel de estrella mediática e icono de la moda. Con apenas 27 años, la dos veces nominada a los Emmy ya produce la mayoría de sus aspiraciones interpretativas bajo su sello Fifty-Fifty Films y, con su futuro biopic sobre la boxeadora Christy Martin, sus aspiraciones a una primera consideración en los Oscar parecen muy claras. Del mismo modo, tampoco va a callarse cuando es atacada por su forma de vestir, ni tiene pensado censurar sus pensamientos sobre temas controvertidos. De hecho, su última reflexión sobre el feminismo en Hollywood no le va a traer precisamente halagos.

La opinión de Sweeney sobre la sororidad que en estos tiempos parece dominar la meca del cine, seguramente cambió antes del pasado verano, cuando la veterana productora Carol Baum cuestionó el atractivo de la protagonista de Reality como estrella. Entre los «piropos» más destacados que le profirió Baum, los medios recopilaron sentencias tan duras como que en realidad «no era guapa» y que por supuesto «no sabía actuar». Palabras que muy posiblemente Baum vaya a tener que reflexionar en un futuro cercano, pues nadie duda que en algún momento, la actriz de shows televisivos de éxito como Euphoria o White Lotus tendrá una más que merecida repercusión académica. Ya sea desde su papel como Martin o de otros proyectos biográficos como el debut tras las cámaras de Colman Domingo, donde dará vida a la actriz Kim Novak. Por eso, cuando recientemente se le ha preguntado por el feminismo y el apoyo entre las mujeres de la industria, Sweeney no ha tenido pelos en la lengua a la hora de criticar toda la falsedad imperante que rodea al empoderamiento de las mujeres en el negocio audiovisual.

Sydney Sweeney y un Hollywood falaz

Ante las palabras de Baum, uno de los representantes de Sydney Sweeney emitió un comunicado en su momento, donde ya se dejaba entrever cierta crítica a la propia actitud femenina hacia otras mujeres dentro de la industria.»Triste que una mujer en posición de compartir su experiencia y conocimientos elija atacar a otra mujer. Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria y siente que es apropiado enseñar a sus estudiantes, eso es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una compañera productora dice mucho sobre el carácter de la Sra. Baum», se podía leer en sus declaraciones a los medios internacionales.

Así, Sweeney ha expresado en una reciente entrevista un punto de vista un tanto peyorativo sobre eses supuesto compromiso y apoyo que aparentemente, se da en la cima del séptimo arte entre las mujeres. Hasta el extremo de llegar a pensar que existe una gran falacia del feminismo en la industria cinematográfica.

«Es muy desalentador ver a mujeres denigrar a otras mujeres, especialmente cuando mujeres que tienen éxitos en otros ámbitos de su industria ven a talentos más jóvenes trabajando muy duro, con la esperanza de lograr cualquier sueño», comenzaba explicando a Variety. Inmediatamente después, sentenció argumentando lo que para ella es una hipocresía y una falsedad aparente de igualdad y de feminismo que no está sucediendo: «En toda esta industria todo el mundo dice ‘Mujeres empoderando a otras mujeres’. Nada de eso está sucediendo. Todo es falso y una tapadera para todas las demás mierdas que dicen a espaldas de todos», terminaba de señalar.

«¿Por qué me están atacando?»

Por último, en su charla con la revista estadounidense, Sweeney intentó buscar y reflexionar en las razones atribuibles que hacen que esto suceda en la actualidad: «He leído que durante toda nuestra vida, nos criaron para creer que sólo una mujer puede estar en la cima (…) Hay una mujer que puede ser, no sé, cualquier cosa. Entonces todas las demás sienten que tienen que pelear entre sí o derribar a esa mujer en lugar de decir ‘vamos a ayudarnos mutuamente’. Todavía estoy tratando de entenderlo. Sólo estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí. ¿Por qué me están atacando?».

La Intérprete tiene pendiente el estreno de Eden, su última película de 2024 en la que comparte elenco con Ana de Armas y Vanesaa Kirby. En 2025 no parará tampoco, ya que tras ser Christy Martin, Sweeney estará en Echo Valley de Michael Pearce y en la anteriormente mencionada Scandalous, el debut en la dirección de Domingo. Para 2026, la artista ya anunció que coprotagonizará junto a Amanda Seyfried la adaptación del Best-seller, ‘La asistenta vigila’.