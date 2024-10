Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se unen para protagonizar la adaptación de este best seller

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried compartirán elenco por primera vez en The Housemaid, la adaptación de la novela superventas de Freida McFadden que publicó en el 2022 su tercer título, ‘The Housemaid is Watching’. Un thriller distribuido por Lionsgate que tendrá a sus dos principales estrellas también como productoras ejecutivas en un proyecto dirigido por Paul Feig, cineasta especializado en comedias juveniles como la serie Freaks and Geeks, The Office o películas de humor disparatado de la talla de Cuerpos especiales y La boda de mi mejor amiga. Pero ¿de qué trata esta nueva historia protagonizada por estas reconocidas figuras de Euphoria y Mamma Mia!?

La trama de The Housemaid sigue a Millie (Sweeney), una mujer a la que despiden de su empresa, pero que consigue un nuevo trabajo como empleada doméstica para una pareja acaudalada formada por Nina (Seyfried) y Andrew. A priori son una relación convencional, aunque al poco tiempo Mille comenzará a descubrir peligrosos secretos familiares. El anuncio de la entrada en la producción de Sidney Sweeney la realizó la propia estadounidense en una publicación compartida en su cuenta de Instagram con la propia autora. En dicho post, el video mostraba la portada del libro para instantes después, revelar el rostro de la protagonista de Cualquiera menos tú, acompañando la promoción con un texto que dice «Cuéntame sobre ti, Millie». Erin Westerman, copresidenta de Lionsgate, expresó en un comunicado su alegría de tener a ambas actrices en un proyecto que adapta un libro tan popular y exitoso:

«Parte de la diversión del libro fue imaginar al elenco mientras lo leíamos, y Sidney Sweeney y Amanda Seyfried son perfectas para Millie y Nina. Ambas son misteriosas, matizadas e increíblemente hábiles para convertirse en personajes que no revelan todo de inmediato». The Housemaid estará adaptada al campo del guion por Rebecca Sonnenshine, conocida sobre todo por su trabajo en The Boys. Al mismo tiempo Westerman también valoró la importancia de tener a Feig tras las cámaras. «Estamos encantados de asociarlos con Paul Feig, con quien trabajamos en Un pequeño favor y su próxima secuela y que tiene un historial comprobado en el desarrollo de historias con protagonistas femeninas dinámicas», sentenciaba la ejecutiva.

Desde luego, Feig ha construido toda una serie de historias con mujeres como protagonistas como es la propia versión de Cazafantasmas, La escuela del bien y del mal o la serie Jackie. En España, los libros de The Housemaid han sido nombrados con la traducción literal de ‘La asistenta’. Completándose con una trilogía que culmina los rasgos principales de su historia con ‘El secreto de la asistenta’ y ‘La asistenta te vigila’. The Housemaid adaptará supuestamente el tercer libro y dependiendo de su éxito, podríamos ver a Sweeney y Seyfried repetir en sus respectivos papeles en ¿una historia anterior? Se desconoce todavía una fecha final, pero se espera que la cinta llegue a los cines el próximo 2026.

Sweeney tiene una agenda ocupada

Sidney Sweeney ha tenido un año de altibajos, tras el éxito comercial de Cualquiera menos tú. Por un lado, protagonizó el filme independiente de terror Immaculate pero también por otro, estuvo presente en desastre económico y crítico de Madame Web. Eso sí, este año todavía la falta estrenar Eden, donde comparte elenco con Ana de Armas, Vanessa Kirby y Jude Law y Echo Valley, el nuevo trabajo de Michael Pearce para Apple TV + que coprotagonizará junto a Julianne Moore.

En 2025, Sweeney asumirá uno de esos papeles que apuntan hacia el Oscar en forma de drama: el biopic comercial sobre la boxeadora Christy Martin. El cual tendrá a David Michôd (The King) como el cineasta elegido para la ocasión. Por si todo esto no fuese suficiente, la actriz tendrá que volver a su papel de Cassie Howard en la tercera temporada de Euphoria, la cual iniciará su producción también el próximo año, con un salto temporal para todos los personajes de ls serie de HBO.

Amanda Seyfried ya no goza de la misma popularidad que antaño, cuando llegó a estar nominada en la alfombra roja por Mank en 2021 y logró el Globo de Oro gracias a la serie The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes. Este año tiene pendiente el estreno de My Ex-Friend’s Wedding y I Don’t Understand You. Juntar a las dos estrellas juveniles es toda una declaración de intenciones por parte de Lionsgate, pues apoyadas por la condición de best seller, podría convertirse en un auténtico futuro taquillazo.