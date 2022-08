El papel que Amanda Seyfried lamenta haber perdido: «fue devastador»

Muchos actores y actrices han lamentado a lo largo de su carrera no obtener ciertos papeles. El caso de Amanda Seyfried es bastante reciente, pues hace poco perdió su oportunidad de aparecer en el spin-off musical de El Mago de Oz, Wicked. El rol fue a parar a la cantante Ariana Grande y Seyfried ha relatado la experiencia como “devastadora”.

“Perdí un gran papel que realmente quería, (bueno), pensé que quería. Fue devastador y no fue por ninguna otra razón que no fuera porque realmente sentí que estaba bien. Pero eso no quita mi confianza en absoluto”, contaba la actriz en una reciente entrevista con la revista Porter. Seyfried no es ajena al éxito musical, ya que ha protagonizado auténticos taquillazos como Mamma Mia (2008) y Los miserables (2012). Por ello, se preparó a conciencia pues para ella, era el papel más difícil de su vida. “Todavía tengo sueños en los que estoy en una audición para Wicked”, contaba al medio. Seyfried realizó un gran esfuerzo sin aparente recompensa mientras rodaba la miniserie The Dropout, por la que fue nominada a un premio Emmy: “El verano pasado, mientras interpretaba a Elizabeth (en The Dropout), los fines de semana hacía una audición en persona para interpretar a Glinda en la versión cinematográfica de Wicked, porque lo quería tanto que estaba como ‘¿Sabes qué? Sí, tengo que reproducir la última escena de The Droput el martes, te daré mi domingo’. Literalmente me incliné hacia atrás mientras interpretaba el papel más difícil de mi vida”.

Independientemente de su tristeza, Amanda Seyfried lo ve ahora desde una perspectiva positiva, como una prueba de su nivel de canto. “Creo que también me enseñó lo lejos que he llegado como cantante, lo cual realmente quería probar. Porque desde Los miserables, pensé, necesito ser mejor. Necesito hacerlo mejor. Entonces, pase lo que pase en términos de musicales, finalmente estoy preparada”, reflexionaba.

Wicked será una película musical que se dividirá en dos partes. La primera llegará a los cines el 25 de diciembre de 2024, mientras que la conclusión de la historia aterrizará exactamente un año después, en 2025. Jon M. Chu (Ahora me ves 2, G.I. Joe: La venganza) dirigirá las dos partes, con Grande en el papel de Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba. Esta precuela está basada en la novela escrita por Gregory Maguire y adaptada al formato musical por Winnie Holzman a través de las composiciones y letras de Stephen Schartz.