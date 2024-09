¿Qué pasaría si mezclas ‘Succesion’ y ‘The Office’? La hilarante comedia que triunfa en Netflix

El catálogo de Netflix tiene grandísimas comedias pero hay una que se estrenó hace más de 20 años y que la plataforma de streaming recuperó para crear nuevas temporadas. Bajo el formato de un falso documental esta sitcom mezcla lo mejor de Succesion y de The Office.

Arrested Development se estrenó en 2003 y Netflix la recuperó en 2013 y 2018. Pese al paso del tiempo, todavía la destacan como una de las mejores series cómicas de la historia. ¿Te imaginas cómo sería mezclar a una familia de empresarios disfuncional como en Succesion con el humor de The Office? Aquí tienes el resultado.

¿Por qué ‘Arrested Development’ es la mejor comedia de situación?

Originalmente Arrested Development fue cancelada en 2006, pero Netflix le dio una segunda vida y la convirtió en un éxito de masas. Aunque se estrenó después de la versión americana de la empresa papelera, con Michael Scott, bebe directamente de la comedia original británica creada por Ricky Gervais, estrenada en 2001.

Esta comedia de situación mantiene ese gusto por el humor incómodo y absurdo, con personajes que resultan demasiado ridículos y entrañables para ser ciertos.

Con un guión cargado de ironía y sarcasmo, copia técnicas vistas en The Office como la grabación con la cámara en mano, el falso documental y añade elementos innovadores como una voz en off.

Al igual que en The Office, los personajes de Arrested Development no tienen miedo de mostrar sus defectos. Desde la manipuladora matriarca Lucille Bluth hasta el desvergonzado hermano Gob, cada miembro de la familia tiene una personalidad tan exagerada que es imposible no reírse de sus desventuras.

La serie de Netflix que es una versión cómica de ‘Succesion’

Succession ha capturado la atención de millones de personas con su crudo retrato de los Roy, una familia poderosa pero profundamente disfuncional, inmersa en luchas de poder y traiciones.

Ahora, traslada ese tipo de conflicto familiar al mundo de la comedia y obtendrás a los Bluth, la poderosa familia caída en desgracia que protagoniza Arrested Development.

El protagonista de la comedia es Michael Bluth, interpretado por Jason Bateman, y que parece el único cuerdo de la familia. Él intenta mantener a la familia y al negocio a flote, pero sus padres y hermanos no se lo pondrán fácil.

Los Bluth, como los Roy, son ricos, narcisistas y absolutamente incapaces de llevar una vida normal. La diferencia radica en el tono: mientras que Succession nos deja al borde del asiento con sus giros oscuros, Arrested Development nos hace reír a carcajadas con la ineptitud y las situaciones ridículamente absurdas en las que se ven envueltos sus personajes.