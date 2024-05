El spin-off de ‘The Office’ se estrenará en Peacock: ¿dónde podremos verlo en España?

Al igual que sucede con Friends, Cómo conocí a vuestra madre o Big Bang Theory, The Office es una de esas sitcoms inmortales que nos han dejado grandes momentos en la gran pantalla. Nacida en 2005 de un remake británico creado por Ricky Gervais, la historia sobre los trabajadores de la empresa de papel Dunder Mifflin sigue a día de hoy, siendo un éxito a nivel de visitas y visualizaciones, pues como sucede con sus homólogas pocas personas que la hayan terminado no han vuelto a ver al menos una vez, alguno de sus capítulos. Los fans hace años que suenan con una continuación de la historia e incluso los propios protagonistas han bromeado repetidamente con el asunto. Pero lejos de conseguir una secuela como tal, lo que sí que parece un hecho es que la ficción de Greg Daniels tendrá un spin-off retransmitido por la cadena Peacock.

El proyecto todavía sin título estará desarrollado por el propio Daniels y Michel Koman, creador de la célebre Nathan for you. También sabemos que Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore comandarán un reparto que todavía no ha terminado de anunciar. Lo que sabemos de su argumento es que huirá de ese mundo empresarial y de ventas para adentrarse, según el comunicado de prensa de Peacock, en el terreno periodístico. Así, los creadores del falso documental que grababan a Michael Scott y compañía volverán a buscar un nuevo tema con el que narrar la cotidianidad de los medios de comunicación. La cadena televisiva ha anunciado que estos documentalistas se involucrarán en un periódico histórico del Medio Oeste con los días contados, el cual intentará revertir su situación a través de reporteros voluntarios.

Al igual que sucedía en Dunder Mifflin con la lucha del papel a la era digital, esta breve sinopsis sugiere que el spin-off de The Office abordará los valores en conflicto del avance tecnológico y la ética de los medios tradicionales, frente a la desinformación y los bulos de internet.

‘The Office’: una serie histórica

Creada originalmente en la BBC por Gervais y Stephen Merchant, The Office se transmitió para la televisión británica desde el 2001 al 2003. Después, Daniels la adaptaría para la televisión estadounidense en 2005, consiguiendo emitir 9 temporadas y 188 capítulos. Un éxito mayor que el productor de Gervais que terminaría siendo nominado hasta en 42 ocasiones a los premios Emmy, incluidas 5 victorias.

Pero más allá de los galardones, el mérito real de los miembros del equipo es el haber conseguido introducirse en la cultura popular casi al nivel de Los Simpson, en formato de memes y de secuencias que generan carcajadas a través de un humor irreverente y políticamente incorrecto. Un tono antagónico al de otras sitcoms, consiguiendo dejar la comedia a un lado en momentos puntuales para transmitir del mismo modo, emociones sinceras tras ese encariñar tan mágico de los espectadores con algunos personajes.

Peacock: hogar del nuevo spin-off

Lisa Katz, presidenta de NBCUniversal Entertainment, emitió un comunicado celebrando la asociación entre el nuevo material de Daniels y Koman y el actual servicio de streaming: «Han pasado más de diez años desde que se emitió el episodio final de The Office en la NBC, y la aclamada serie de comedia continúa ganando popularidad y generando nuevas generaciones de fanáticos en Peacock. En asociación con Universal Television y dirigida por el equipo creativo de Greg Daniels y Míchel Koman, esta nueva serie ambientada en el universo de Dunder Mifflin presenta un nuevo elenco de personajes en un entorno fresco y propicio para la narración cómica: un periódico».

Como transmisor oficial de la NBC y la Universal, Peacock parece el hogar natural de esta nueva ficción. En Estados Unidos, la plataforma es el actual hogar de otras grandes series cómicas aparte de The Office, como Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine o Modern Family, entre otras.

¿Dónde podrá verse en España?

Actualmente, The Office puede verse en España en la mayoría de los servicios del streaming, como Netflix, Amazon Prime Video o Movistar +. Sin embargo, Peacock como tal no existe en España, sino que se engloba dentro de SkyShowtime.

La plataforma tiene en su catálogo la serie de Steve Carrell y será presumiblemente la que aloje en exclusiva el esperado spin-off. SkyShowtime engloba contenidos de la propia Peacock, además contar con un catálogo de películas y series de Dreamworks, Sky, Universal, Nickelodeon, Showtime, Paramount + y Paramount Pictures. Es de esperar que con el tiempo, The Office se convierta únicamente en un contenido exclusivo de la marca. Por el momento, se desconoce una fecha de estreno para este falso documental seriado sobre el mundo del periodismo.