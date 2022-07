Las dos estrellas de ‘The Office’ que volverán a reunirse en una película

Hoy es un buen día para los fanáticos de The Office. No porque la historia sobre los trabajadores de Dunder Mifflin vaya a volver (ojalá), sino porque los adoradores de la sitcom podrán recomponer su nostalgia destrozada tras el fin de la serie, volviendo a ver a dos de sus principales estrellas en una nueva película: Steve Carrell y John Krasinski.

En The Office, Carrell interpretó al vergonzoso jefe de Dunder Mifflin, Michael Scott. Hablamos de la versión estadounidense que superó con creces la versión británica comandada por Ricky Gervais. Por otro lado, Krasinki encarnó a Jim Halpert, uno de los personajes más bromistas de del show y uno de los principales intereses a nivel romántico, gracias a su relación con el papel de Pam Bessly (Jenna Fischer). Antes de The Office, Carrell ya había tenido cierta presencia en el género de la comedia con participaciones en títulos de la talla de Como Dios o Virgen a los 40. Una carrera contraria a la de Krasinki, quien encontró en la serie un autentica rampa de despegue, llevándole a la primera línea de la actuación. El marido de Emily Blunt no simplemente ha triunfado por sus papeles, además se ha pasado a la dirección, realizando las dos primeras entregas de Un lugar tranquilo.

La película que reunirá a estos dos viejos conocidos llevará por título Imaginary Friends y el público no es el único que se muere por verlos de nuevo compartiendo pantalla. Esto es lo que le dio Carrell al medio ET: “Todavía no he empezado a trabajar con él en la película pero no puedo esperar. Estoy anticipando sólo alegría y diversión. Quiero decir, él es el mejor y es un gran director”. La alusión al talento detrás de las cámaras de su compañero por parte del cómico no es gratuito, ya que la producción está escrita y dirigida por Krasinski. Bromeando, Carrell dijo que igual lo ponía en problemas cuando estuviese dirigiendo la cinta:

“Le pondré a prueba ¿sabes? Haré que trabaje para ello. Podría ser uno de esos actores quisquillosos que no siempre están de acuerdo. Crees que contrataste a alguien que es un amigo, ¡pero te equivocaste!”. Estos dos actores no serán las únicas estrellas confirmadas para Imaginary Friends. Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge y Fiona Shaw ya anunciaron su incorporación a este largometraje, originalmente anunciado en 2019. Se espera que llegue a los cines a lo largo de 2023, aunque no se ha confirmado una fecha de estreno oficial.