Sam Raimi habla sobre cómo surgió el cameo de John Krasinski en ‘Doctor Strange 2’

Últimamente, las películas del Universo Cinematográfico de Marvel tienen cameos y apariciones con los que los fans se quedan boquiabiertos. El cenit de esto se produjo con Spider-Man: No way home y la entrada en escena de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Un hype con el que La casa de las ideas nos está mal acostumbrando a todos, por lo que ahora los marvelitas quieren ver a esos personajes tan deseados, aunque tan sólo sea unos minutos. Doctor Strange en el multiverso de la locura nos brindó la oportunidad de ver, por primera vez a Reed Richards interpretado por John Krasinski. Pero ¿cómo surgió esa aparición? El director Sam Raimi, lo ha explicado en una entrevista para Comic Book Resources.

“Es muy divertido que (Kevin Feige) haya elegido a John porque los fanáticos soñaban con quién sería el Reed Richards perfecto”, aseguraba el director de Evil dead. Ciertamente, se ha especulado durante meses sobre el casting de quiénes deberían ser los nuevos 4 fantásticos en el UCM y tanto John Krasinski como su mujer, Emily Blunt encabezaban los deseos de los fans para el esperado reboot. Finalmente, Krasinski aparece como líder de los Iluminate y asumiendo el título de “El hombre más listo del mundo” que rezan los cómics, sin embargo no se ha confirmado que vaya a ser él quien vuelva a ponerse en la piel de Míster fantástico cuando se cierre la fase de películas que planea Feige.

Sin duda, el multiverso parece el lugar ideal para cumplir los deseos de la fanbase y el propio Raimi confirma en la entrevista que Feige pensaba lo mismo: “Debido a que este es un universo alternativo, creo que Kevin dijo ‘hagamos realidad ese sueño’. Siempre he disfrutado mucho todas sus actuaciones”. El actor de The Office no fue la única aparición sorprendente que se sumó al Charles Xavier de Patrick Stewart. Los espectadores pudieron observar en acción real a Peggy Carter como Capitana Britania, Lashana Lynch como Capitana Marvel y Black Bolt.

Krasinski siempre se ha mostrado encantado de sonar para el papel y parece que la decisión es algo que está completamente en el tejado del equipo de Kevin Feige. “No tengo ni idea de lo que (Marvel) está pensando. Pero si me están considerando para Mr. Fantastic, continúen considerándome porque me encantaría”, le dijo a Men’s Health hace dos años.