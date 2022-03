La pasada madrugada, la Academia de Cine Británica entregó uno de los galardones europeos más importantes: los Premios BAFTA. Una noche en la que El poder del perro triunfó llevándose las categorías de Mejor Directora para Jane Campion y fue la Mejor Película para los académicos. Sin embargo, al atípico western se le escaparon los reconocimientos más relevantes en el campo de la interpretación. El de Mejor Actor, que fue a parar a las manos de Will Smith por El método Williams y el de Mejor Actor de Reparto, el cual fue a parar a las manos de Troy Kotsur gracias a su papel en CODA, en detrimento de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Finalmente, debido a la ausencia de Jane Campion en la ceremonia, Benedict Cumberbatch recogió el premio por la neozelandesa y aprovechó el instante para hacer una divertida broma de su derrota contra Smith.

The Power of the Dog's Benedict Cumberbatch takes to the stage to accept Jane Campion's Director Award on her behalf ❤️ #EEBAFTAs pic.twitter.com/jcWqAWCeLH

