Hace algunas semanas ya comentábamos que los datos sobre la venta de entradas anticipadas de Doctor Strange en el multiverso de la locura rivalizaban seriamente con Vengadores: Infinity war. Y es que había mucho hype alrededor de todo lo que podría suceder en la propuesta de Sam Raimi, pero también unas ganas comprensibles por parte de los fans del personaje, que han tenido que esperar hasta 6 años para volver a tener una historia propia del hechicero en los cines. Pronósticos aparte, parece que la locura no solamente se ha producido en el universo, pues la cinta ha recaudado 450 millones en todo el mundo en un fin de semana.

Para entender la dimensión de esa repercusión taquillera, el desglose parte de unos sólidos 185 millones a nivel nacional y una acogida acorde a las expectativas fuera de los Estados Unidos: 265 millones de dólares. El único héroe que le puede hacer sombra es Peter Parker con Spider-man: No way home, la tercera parte que al mes de su estreno e convirtió en la tercera película más taquillera de La casa de las Ideas, por detrás de Vengadores: Infinity war y Vengadores: Endgame. Sin embargo, actualmente se ha posicionado además como la sexta película más taquillera de la historia, aún con el hándicap de una crisis sanitaria que no había desaparecido del todo.

Doctor Strange en el multiverso de la locura está exhibiéndose en 49 mercados por todo el mundo en los que se incluye lugares tan diferentes como Reino Unido (24,7 millones), México (21,5 millones), India (12,7 millones) o Corea (30 millones). Un desglose de cifras que explican esos números finales tan apabullantes. Encima, la secuela del hechicero no ha tenido salas ni en Rusia ni en China, dos países especialmente relevantes en términos de recaudación. Esa ausencia de momento parece indiferente, pero podría ser un freno en las jornadas venideras. Para entender el contraste del desorbitado éxito, hay que tener en cuenta que la primera entrega del Doctor Strange recaudó 85 millones en su primer fin de semana.

Los resultados de esta última apuesta de la fase 4 orquestada por Kevin Feige no deja de funcionar como un arrastre de la audiencia acumulada por parte de Marvel. A los fans del UCM les ha encantado la incursión en el multiverso y la posibilidad de recuperar a aquellos personajes que con tanto cariño recuerdan. Por si la aceptación del público no fuese suficiente, la crítica ha elogiado la dirección de Raimi y el atrevimiento de su producción, con una destreza y pasión por lo fantástico y el terror que ha sentado como una bocanada de aire fresco a la franquicia.