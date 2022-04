Doctor Strange en el multiverso de la locura es la nueva y esperadísima apuesta del Universo cinematográfico de Marvel. Un hype que viene precedido de todas las teorías y apariciones sobre un multiverso que por fin, tendrá consecuencias reales en la historia de esta fase 4 programada por Kevin Feige, más allá de lo vivido en Spider-Man: No way home. El primer tráiler ya reveló que Patrick Stewart volverá como el profesor Charles Xavier y, claro a raíz de ese regreso… que si veremos por primera vez a Lobezno, que si el nuevo corte de pelo de Halle Berry recuerda a su personaje de Tormenta o que Deadpool será introducido en el UCM a través de la secuela del hechicero. Toda una serie de teorías y rumores que han conseguido que todas las semanas, desde hace prácticamente un año, se hable de la nueva película de Sam Raimi. Los fans no quieres spoilers y por eso, se han lanzado a reservar su ticket en la preventa de entradas, superando a taquillazos como Vengadores: Infinity war.

La preventa comenzó el pasado 6 de abril y en tan sólo 24 horas a alcanzado en España la cifra de 30.000 entradas vendidas. Números que sobrepasan a Infinity war, aunque sin alcanzar la espectacularidad de estrenos como Star Wars: El despertar de la fuerza o Vengadores: Endgame, las cuales consiguieron 49.000 y 80.000 entradas vendidas en la preventa. Eso sí, nadie puede negar el arrollador ritmo que el personaje de Benedict Cumberbatch ha logrado alcanzar. Los cameos y la aparición de personajes tan queridos como Bruja Escarlata alimentan la motivación de los fans, sin dejar de ser cierto que no vemos una cinta en solitario de Strange desde el 2017.

Doctor Strange en el multiverso de la locura volverá a contar con Rachel McAdams en el papel la Doctora Christine Palmer, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, y Chiwetel Ejiofor como Mordo. Además de Wanda, aparecerán nuevas incorporaciones a la secuela como la heroína America Chavez, interpretada por Xochitl Gomez y Bruce Campbell, del que se espera uno de esos divertidos cameos a los que nos tiene acostumbrados Raimi. Más enigmática es la aparición de Julian Hiliard y Jett Klyne como Billy y Tommy Mazimoff, los hijos que Wanda diseño para su particular familia feliz en Wandavision. Lo que es seguro es que tanto la serie de la Bruja Escarlata como la última aventura de Spider-Man son esenciales para entender esta secuela que se estrenará en cines el próximo 6 de mayo.