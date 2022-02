Hace algunos meses pensábamos que Spider-Man: No way home sería la cima de todos los rumores y Hype, alrededor de la aparición de otros actores como Andrew Garfield o Tobey Maguire, Sin embargo, parece que Doctor Strange 2 va camino de aglutinar al menos, tantos rumores como el fin de la trilogía de Tom Holland. Y es que el multiverso, ofrece la posibilidad de adherir al elenco a cualquier personaje que creíamos muerto, interpretado por otro actor o de una generación anterior al Universo Cinematográfico de Marvel orquestado por Kevin Feige. La última posibilidad que se ha abierto en torno a la rumorología de esta futura segunda parte es la aparición del mutante Lobezno, sin la participación de Hugh Jackman.

Hace algunas semanas conocimos el segundo acercamiento a la película de Benedict Cumberbatch, gracias al tráiler emitido en la Super Bowl. En el mismo, veíamos por primera vez a varios personajes en acción, pero lo que llamó la atención de los fans fue reconocer la voz de Patrick Stewart como profesor Charles Xavier. Este no sería el único mutante que aparecería en Doctor Strange 2, pues Joseph Deckelmeier, uno de los periodistas que más se suele acercar a lo que sucederán en las cintas de Marvel ha tuiteado sobre el hombre de Adamantium.

We will see Wolverine in #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness but it definitely won’t be Hugh Jackman.

— Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) February 20, 2022