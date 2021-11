The office es una de las sitcom más exitosas de la historia de la televisión. La comedia recoge el día a día de la sucursal de una empresa que comercia con papel. Se trata de un remake de la serie inglesa homónima creada por Ricky Gervais, caracterizadas ambas por tener un humor negro, apoyado en un estilo rodado como falso documental. A lo largo de sus temporadas se dan situaciones y tramas políticamente incorrectas que parece improbable que se hiciera hoy en día y de hecho, algunas escenas polémicas ya no están disponibles en las plataformas de streaming. Ahora, hemos podido saber gracias al libro Bienvenido a Dunder Mifflin: The ultimate History of The Office que el actor que encarnaba a Jim Halpert, John Krasinski se negó a rodar cierta escena algo comprometida para su personaje y que no habría gustado nada a los fans.

El libro, escrito por Brian Baumgartner, actor que interpretaba al ‘poco lúcido’ Kevin Malone cuenta con varias entrevistas tanto al elenco como al equipo técnico, además de la participación del Greg Daniels, el showrunner que adaptó la versión británica de la BBC. Pero en una serie con tan poco tacto ¿qué es lo que se negó a rodar Krasinski?

Nada relacionado con el humor, sino más bien una situación que no habría gustado nada a los fans y que tiene que ver con la relación que terminan teniendo Halpert y Pam Beesly. Lo que no quiso rodar Krasinski fue el affair entre su personaje y el de Cathy, la becaria que entra a trabajar en las últimas temporadas de la serie. En el guion original, Halpert y Cathy pasaban a mayores, algo que Krasinski no podía permitir.

“Existe un umbral con el que puedes empujar a nuestra audiencia. Son tan dedicados. Les hemos mostrado un gran respeto. Pero hay un momento en el que si los empujas demasiado, nunca volverán. Creo que si muestras a Jim haciendo trampas, nunca volverán”, explica Krasinski en el libro. Finalmente, el actor y marido de Emily Blunt convenció a Daniel de las líneas que no deberían cruzar con la pareja televisiva para no decepcionar a los fans.