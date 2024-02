Sydney Sweeney tiene su mejor película en Filmin: No te la puedes perder

No vamos a descubrir la pólvora con Sydney Sweeney. Ahora mismo, la estadounidense es uno de los rostros más reclamados de Hollywood, protagonizando un ascenso meteórico tras triunfar tanto en la pequeña pantalla como en las salas. Sweeney comenzó en el género del terror, a través de producciones de serie B, como Spiders, The Horde o Stolen from the Suburbs. Aunque pronto, se hizo un hueco, ganando el protagonismo poco a poco en proyectos televisivos relevantes como El cuento de la criada, Heridas abiertas y una irrupción en forma de fenómeno cultural que ya no tendría vuelta atrás: Euphoria. Ahora, su carrera deriva entre la resurrección de la comedia romántica con Cualquiera menos tú a la apuesta sin sentido de lo superheroico con Madame Web. Sin embargo, antes de lanzarse hacia estas apuestas tan arriesgadas, la estadounidense filmó un titulo independiente que es sin ninguna duda, su mejor interpretación. Hablamos de Reality.

Disponible en la plataforma de Filmin, Reality es un thriller basado en hechos reales de la debutante Tina Satter. Una cineasta que firma el guion junto al también debutante en el campo de la escritura, James Paul Dallas. Distribuida por HBO Max, por el momento sólo está disponible en el servicio de streaming español y le supuso a Sydney Sweeney una nominación en los Critics Choice Awards celebrado el pasado enero. Pero ¿de qué trata Reality?

‘Reality’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Reality es la siguiente: “Una exespecialista de inteligencia estadounidense fue acusada de la filtración no autorizada de información clasificada sobre la intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales en EE.UU. de 2016 que ganó Donald Trump. Un sábado 3 de junio de 2017, la joven Reality Winner, de 25 años, es interrogada en su casa por el FBI. Comienza entonces una enigmática conversación en el que la vida de la protagonista comienza a descubrirse”. Todos los diálogos de la película se han tomado directamente de la transcripción original del FBI.

Con menos de una hora y media de duración, el filme protagonizado por Sydney Sweeney completa su reducido reparto con Josh Hamilton (¡Viven!), Marchánt Davis (El día llegará), Benny Elledge (Merry Kiss Cam) y John Way (Maestra).

‘Madame Web’ y ‘Cualquiera menos tú’

La carrera de Sydney Sweeney ha recibido una de cal y otra de arena en el último mes debido a sus dos recientes estrenos; Madame Web y Cualquiera menos tú. La primera, perteneciente al universo de Spider-Man de Sony Pictures, ha sido un fracaso mayúsculo para la crítica y un desastre económico para la empresa nipona. Con un presupuesto que ronda los 100 millones de dólares, por el momento sólo ha conseguido recaudar 51 millones. La segunda, no ha obtenido ni mucho menos el beneplácito de la crítica, pero al menos sí que ha conseguido el respaldo del público reflejado en la taquilla. Con un presupuesto de 25 millones de dólares, la comedia romántica lleva ya 100 millones de dólares recaudados a nivel internacional.

Por tanto, quizás su carrera termine abrazando ese lado más ligero de las comedias románticas, viendo el reclamo que su presencia supone para el público más joven. El cine de superhéroes por otro lado no tiene pinta de ser su terreno, después de la decepción que ha supuesto también para su casting y la línea descendente que están adquiriendo todas estas franquicias. Lo más cerca que podría estar de aparecer en otra propuesta del estilo, sería un fichaje por la Marvel de Disney o el nuevo DC Universe de James Gunn. Por desgracia para estas propiedades intelectuales, estar presente en estos mundos es una situación cada vez menos atractiva para las jóvenes estrellas.

La futura agenda fílmica de Sydney Sweeney

En pleno auge de su carrera, Madame Web no será el único estreno de Sydney Sweeney este 2024. En abril verá la luz Inmaculada, junto al actor de La casa de papel, álvaro Morte. Una historia de terror en la que Sweeney interpreta a u novicia devota que descubrirá unos terribles secretos en su nuevo hogar. Todavía sin fecha de estreno, después podremos ver Eden, el nuevo filme de Ron Howard en el que compartirá reparto con Ana de Armas, Jude Law, Daniel Brühl y Toby Wallace.

Por último, se pondrá a las órdenes de Michael Pearce con Echo Valley, un thriller producido por Apple y Ridley Scott que protagonizará junto a Domhnall Gleeson y Julianne Moore. Más allá de este 2024, su carrera ha sido relacionada con varias propuestas interesantes como el remake de Barbarella y retomará su papel de Cassie Howard en la tercera temporada de Euphoria.