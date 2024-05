Sydney Sweeney se sube al ring: será la boxeadora Christy Martin en un nuevo biopic

Sydney Sweeney es la actriz de moda en la industria. Una especie de Marilyn Monroe moderna que conquista al público y a la crítica, a pesar de que en realidad hasta el momento, no tiene todavía una serie de películas que avalen ese crédito. Sin embargo, la popularidad y el magnetismo que desprende la estadounidense no se reduce únicamente en ser un perfil más en un mar de actrices. Sweeney quiere ser ella misma quien dirija su carrera y para ello, tiene claro que deberá hacer cintas que no le entusiasmen para estrechar lazos con las productoras que después, le ayudarán a sacar adelante sus proyectos más personales. Uno de ellos es su nuevo futuro papel dentro del género del biopic dramático, donde interpretará a la boxeadora real Christy Martin.

Acostumbrada a «petarlo» en cualquier escenario, por el momento a Sweeney únicamente se le conoce el fracaso de Madame Web. Un traspié que no fue del todo negativo para ella, pues según cuenta, le sirvió para conocer a los ejecutivos de Sony, los cuales terminarían distribuyendo la comedia romántica posterior, Cualquiera menos tú. Además, en la desastrosa cinta superheroica tuvo un papel secundario bajo el protagonismo absoluto de Dakota Johnson, quien desgraciadamente fue foco, diana y en definitiva, la cara visible de un desastre de proporciones épicas. Ahora, la actriz de Spokane se pondrá a las órdenes del director David Michôd, adaptando un guion escrito por Mirrah Foulkes y el propio realizador.

¿Quién fue Christy Martin?

Martin fue la púgil más famosa de los 90, quien a manos del famoso mánager Don King, consiguió por sus dotes en el boxeo y carisma, ser la única boxeadora que ha aparecido en la portada de la célebre Sports Illustrated. La boxeadora se convirtió en campeona del peso welter, pero en cambio, su vida privada alejada del ring no tuvo tantas alegrías. Martin fue maltratada por su esposo, quien era además su entrenador en la disciplina y gerente económico, siendo sentenciado finalmente a 25 años de encarcelamiento por intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego.

El terreno audiovisual ya contó la historia de la deportista en un episodio de la serie de documentales Untold titulado Trato con el diablo, dirigido por Chaplain y Maclain Way. No obstante, esta será la primera vez en la que Christy Martin esté representada en un largometraje. En la cultura estadounidense, se la describe como la boxeadora más exitosa y prominente de Norteamérica, siendo una figura clave que legitimaría la presencia de las mujeres en un deporte tradicionalmente dominado por los hombres.

Ganadora de tres títulos consecutivos, en 2016 fue honrada con ser la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Boxeo de Nevada. Por la misma época, la revista que anteriormente la había sacado en portada contó que tenía dos trabajos, uno como maestra sustituta y otro, ayudando a los veteranos militares a reincorporarse al mercado laboral. Ese mismo año declaró que se encontraba luchando contra las secuelas físicas que le había dejado su exigente disciplina, como la visión doble o la falta de resistencia generalizada. El pasado 2020, Christy Martin fue nombrada como una luchadora más dentro del prestigioso Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

Sweeney: ¿Camino hacia el Oscar?

Sidney Sweeney ya ha demostrado que es mucho más que una cara bonita en papeles dramáticos como su propio personaje en Euphoria, la serie que elevó su fama o en Reality, una cinta independiente elogiada por la prensa internacional. Pero, como bien sabe cualquier figura de la interpretación, interpretar papeles biográficos es clave si se quiere optar a una rápida atención de la Academia. Sobre todo, si el papel de Christy Martin termina alejándola de esos roles marcados por la inocencia a los que nos tiene acostumbrados. Como aliciente, los papeles de púgiles son tradicionalmente, una disciplina muy bien vista en el circuito, pues poseen una fuerte carga dramática, aparte del correspondiente despliegue físico y técnico para sus protagonistas.

Desde Sylvester Stallone con Rocky, pasando por Mickie Rourke protagonizando El luchador, hasta Hilary Swank alzándose con la estatuilla por Million Dollar Baby. La larga pelea por el Oscar de Sweeney sólo acaba de comenzar.

Se espera que la película biográfica de Christy Martin llegue a los cines en 2025. Antes, este año la actriz estrenará Eden, junto a Ana de Armas y Jude Law y Echo Valley, un thriller dramático para Apple TV en el que será la coprotagonista de Domhnall Gleesson y Julianne Moore. Actualmente en la cartelera española está disponible su último filme, Immaculate.