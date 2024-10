Sydney Sweeney dará vida a la actriz Kim Novak en la película biográfica ‘Scandalous’

A nadie se le escapa que Sydney Sweeney es una de las jóvenes promesas del momento. La estrella de Euphoria es una figura reconocida dentro y fuera de la pantalla, sin importar demasiado el tipo de producción al que se enfrente y encarando fracasos de la talla de Madame Web con una gran naturalidad. Y claro, como todo referente actual, a la estadounidense no paran de lloverle proyectos. El último de ellos es Scandalous, un biopic en el que encarnará a la figura de la actriz Kim Novak, conocida por ser la musa de Alfred Hitchcock en Vértigo.

Precisamente, esta historia biográfica será el debut tras las cámaras de Colman Domingo, uno de sus compañeros de reparto en la celebrada serie de HBO, quien además seguramente esté muy presente en la próxima edición de los premios Oscar por protagonizar la cinta Sing Sing. La confirmación de la noticia la ha realizado la propia Sweeney, compartiendo la noticia que hablaba de la futura ópera prima del actor que estuvo nominado en la pasada edición de la alfombra roja gracias a Rustin. según los primeros informes, la historia explorará la relación sentimental entre Kim Novak y el también intérprete Sammy Davis Jr. El encargado de dar vida al miembro de la Rat Pack será el actor de Industry y Alien: Romulus, David Jonsson. Por el momento ninguno de los implicados se ha pronunciado oficialmente, ni siquiera el estudio Miramax, que se encargará de su distribución. Una historia que hablará del racismo de la época y de cómo eran vistas las relaciones sentimentales entre blancos y negros. Un tema tocado en incontables ocasiones dentro de la historia del celuloide, como por ejemplo en 2016, a través de la emotiva Loving.

Kim Novak: una relación prohibida

Como ya hemos adelantado, la historia se centrará en la parte de la vida de Kim Novak en la que mantuvo un romance clandestino con Davis Jr. Ambos se conocieron como invitados en el programa The Steve Allen Show, cuando un columnista de la prensa del corazón filtró su relación a finales de los años 50. La polémica relación amenazó la carrera de la actriz con el sello Columbia Pictures y, supuestamente, el director del estudio Harry Cohn le prohibió salir con el que fue el mejor amigo de Frank Sinatra.

Por aquel entonces, las dos estrellas negaron la relación y Davis, terminó casándose 9 días después con la intérprete y corista, Loray White. Novak aseguró el pasado 2023 que su relación con su compañero de profesión fue realmente «incomprendida» y que aunque no estaba enamorada de él, sí que «lo amaba», incluso tras su romance con el director Richard Quine.

En sus declaraciones para Fox News, la ex actriz de 91 años profundizó en la cuestión que será explorada en la trama de Scandalous:»Nunca pensé en la raza. Sin embargo, el estudio se enojó mucho por eso. me resistí porque no creía que eso fuera correcto (…) Sentí que estaba haciendo lo correcto al hacer eso. Sentí que Sammy y yo estábamos al comienzo de ayudar a las personas a comprender que esto no está mal. Un hombre es un hombre, sin importar el color de piel que tenga. Una mujer es una mujer, sin importar el color de piel que tenga». El encargado del guion será Matthew Fantaci, mientras que Sweeney producirá la historia a través de su compañía Fifty-Fifty en una noticia que fue anunciada primero por Deadline.

El futuro de Sydney Sweeney

Ser Kim Novak no será la única apuesta biográfica de Sidney Sweeney, pues la estrella se encuentra mismo rodando la historia de la boxeadora Christy Martin a las órdenes de David Michôd (The King). Una cinta para la que la actriz se ha transformado físicamente, incluso renunciando a su icónica melena rubia. En 2025 estrenará Eden de Ron Howard y en 2026 compartirá elenco con Amanda Seyfried en la adaptación de The Housemaid.

Eso sí, quizás sus fans esperan con más ansias el regreso de Euphoria, con la correspondiente vuelta de la actriz y de Domingo a sus respectivos papeles. La temporada tres comenzará a filmarse a principios del nuevo año y seguramente, su personaje de Cassie volverá a ver crecer su protagonismo, convertida ya en una estrella de talla mundial. Colman Domingo estrenará Sing Sing en España el 10 de enero de 2025.