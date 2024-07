Michael Keaton no fue la primera opción de Tim Burton para ‘Bitelchús’

Quedan menos de dos meses para que Bitelchús Bitelchús llegue a los cines de todo el mundo. La esperada secuela tardía es uno de los filmes más esperados de este 2024, debido principalmente a que el cineasta Tim Burton vuelve a ponerse tras las cámaras y que, por lo que se ha podido saber, se ha respetado la artesanía de los efectos prácticos, tal y como se apreciaba en la película original de 1988. Otro de sus puntos a favor es la idea de recuperar a sus personajes clásicos y de incorporar a estrellas recientes de la talla de Jenna Ortega. Bitelchús Bitelchús volverá a contar con Winona Ryder y a Catherine O’Hara y por supuesto, con el actor que encarna al personaje que da nombre a la cinta, Michael Keaton. Sin embargo, el nominado al Oscar no fue la primera opción del director de Big Fish.

Es bastante habitual que en la industria cinematográfica las primeras elecciones de casting fluctúen, ya sea por problemas en las agendas o por la falta de fe en el actor o actriz de turno. Una indecisión que además depende del estatus que en ese momento tenga un intérprete en el establishment hollywoodiense y por aquel entonces, el estadounidense no era ni por asomo una figura reconocida en la meca del cine. Realmente su fama vendría después a raíz de sus películas con Burton, por lo que de primeras era lógico pensar que Keaton no fuese la referencia en la que el realizador pensase para dar vida a la criatura fantasmal.

El primer nombre que sonó para el papel

Para Tim Burton, el nombre que debía ocupar el carismático rol no era otro que Sammy Davis Jr., el talentoso miembro de la Rat Pack, el grupo de actores y músicos formado por Frank Sinatra, Dean Martin, Humphrey Bogart, Peter Lawford, Joey Bishop y el propio Davis Jr. en los años 50. El conocimiento de ese interés se conoce desde que en 1999, durante una entrevista televisiva, al director le preguntase cuál había sido una de las reacciones más extrañas que había recibido ante una elección creativa. Sin pensárselo demasiado, Burton reveló que que su elección principal cuando leyó el guion de Michael McDowelll y Warren Skaaren fue la del miembro de La cuadrilla de los once (filme que años más tarde recibiría el conocido remake Ocean’s Eleven). No obstante, la reacción de los ejecutivos fue descrita por el autor como cuando «le muestras algo extraño a un gato, o un ciervo frente a los faros».

Sammy Davis Jr. Estaba al final de su carrera cuando se estrenó Bitelchús, sin embargo nos queda imaginar cómo su calidad multidisciplinar hubiese influido en esperpéntico ser de ultratumba. Aparte de ser un actor talentoso, fue un cantante popular que actuó en Broadway con varios álbumes, contribuyendo a derribar las barreras raciales que por aquel entonces existían en la industria del entretenimiento.

¿Quién es el personaje de ‘Bitelchús’?

Para los que no recuerden la cinta de los 80, Bitelchús (Beetlejuice en la versión original) es un «bioexorcista» astuto del inframundo contratado por Adam (Alec Baldwin) y Barbara Maitland (Geena Davis), con la intención de asustar a los nuevos residentes que están en su antigua casa, después de fallecer en un accidente de coche. El personaje es crudo, grosero pero también muy cómico. Su plan termina fracasando, pero no se puede negar que todas y cada una de sus apariciones terminan «robando el show». Otro de sus puntos característicos es su forma de invocarlo, llamándole tres veces para pronunciar su apelativo. De ahí quizás es donde proviene que esta secuela repita el nombre en dos ocasiones.

¿Qué intenciones tiene Bitelchús en esta segunda parte? Se desconoce el papel que jugará la vuelta del demonio, aunque lo vas probable es que regrese para desatar el caos cuando el portal del más allá vuelva a abrirse accidentalmente, tras actos de la nueva y joven protagonista interpretada por Ortega.

Catapulta interpretativa para Keaton

Como ya hemos mencionado, Michael Keaton todavía no era ni mucho menos una leyenda a la altura de Davis Jr. cuando Bitelchús se estrenó en 1988. Burton fue discutido por los productores y después, rechazado en un primer momento por Keaton cuando se le propusieron en la primera ocasión. Finalmente, la combinación de ambos resultó ser la suma perfecta de dos genios creativos. Por eso, cuando el director le dijo que Bitelchús había existido en todos los tiempos y en todos los espacios, el actor se apresuró en acudir al departamento de vestuario para crear un conjunto excéntrico de piezas de diferentes épocas combinadas y además propuso que el cabello fuese como si hubiera metido los dedos en un enchufe. Su relación fue tan fructífera que después rodaron juntos Batman (1989) y Batman vuelve (1992).

Ahora, se han reunido de nuevo, cinco años después de que volviesen a coincidir en el live action de Dumbo, recuperando sus puestos y en lo que parece una continuación respetuosa con la creación original. Tendremos que esperar a que termine el verano para poder ver Bitelchús Bitelchús. El estreno en España está programado para el próximo 6 de septiembre.