Peter Safran cree que el Batman de Michael Keaton tiene «posibilidades» dentro del futuro de DC

Si hace unas horas contábamos los nuevos planes del futuro del nuevo DC Universe que han creado James Gunn y Peter Safran, ahora este último ha comentado la posibilidad de poder volver a ver a Michael Keaton como Batman. El actor, quien fue el primer vigilante de Gotham en las dos entregas de Tim Burton, iba a regresar en la cinta de Batgirl que Warner Bros. Discovery canceló el pasado año. En la rueda de prensa cerrada donde se presentaba el futuro ficcionado de la franquicia, uno de los periodistas preguntó sobre la posible reincorporación de Keaton a ese nuevo universo.

A pesar de la eliminación de la cinta que iba a estar protagonizada por Barbara Gordon, el nominado al Oscar todavía está confirmado para aparecer este 2023 en The Flash, la propuesta protagonizada por Ezra Miller que podría ser el puente de transición del actual DC al nuevo espacio de los superhéroes. Sin embargo ¿hay espacio para Michael Keaton más allá de The Flash en el DCU? Safran comentó la posibilidad de un futuro del multiverso en el que el primer Caballero Oscuro de la pantalla grande podría aparecer: “Somos un multiverso todavía. Pero lo principal en lo que nos estamos enfocando en este momento es en crear el universo en el que la gente pone sus pies. Y luego de eso, si queremos tener cuentos de multiversos, que en realidad sé, una de las cosas en las que estamos trabajando tiene cuentos de multiversos. Ya sabes, tendremos eso allí”.

Todavía es demasiado pronto como para que el dúo de creadores revele todo lo que se avecina, pero no obstante, ambos apuntaron a que no se descartarían los antiguos trabajos que han funcionado con autonomía anteriormente en el anterior DC. Hablamos de las secuelas de The Batman y Joker, dirigidas por Matt Reeves y Todd Phillips respectivamente.

No quieren confundir al público

Uno de los puntos que preocupan a Gunn y a Safran es el hecho de tener a demasiados actores interpretando al mismo personaje, por otro de los hándicap respecto al futuro del Batman de Michael Keaton es que además del rol de Pattinson, el nuevo DC universe plantea otra historia del Caballero Oscuro titulada The Brave and the Bold.

La historia que lanzará esta nueva aventura de Detective Comics en los cines será Superman Legacy, el 11 de julio de 2025. Por lo que todavía queda mucho camino que recorrer para estos nuevos superhéroes.