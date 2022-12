Las primeras proyecciones de ‘The Flash’ son tan positivas que Warner Bros ha adelantado su estreno

A pesar de haber tenido éxitos incontestables como The Batman o Elvis, 2022 no ha sido para nada un año fácil para Warner Bros. Entre otras cosas porque la major se fusionó con Discovery y su reestructuración llevó a polémicas como la cancelación de la película de Batgirl, cuando esta estaba prácticamente terminada. Por si estas decisiones recientes no fueran suficientes, la compañía ha visto como la cancelación de Johnny Depp apartándolo del proyecto de Animales fantásticos, se volvía en su contra tras la victoria de este en el juicio contra su exmujer Amber Heard. Actriz, que por otra parte no ha sido en esta ocasión apartada en otra de las producciones del sello, Aquaman: El reino perdido. Entre esta noria de emociones, Ezra Miller provocaba una serie de escándalos como la supuesta asfixia de una mujer en Islandia, múltiples arrestos por asalto y robo y un sinfín de noticias que autoboicoteaban su protagonismo en The Flash. Sin embargo y contra todo pronóstico, los primeros visionados de la película sobre Barry Allen están siendo magníficos, así que Warner Bros. Discovery ha decidido adelantar de momento, una semana su estreno mundial.

Según los principales informes, desde la compañía especularon con la idea de ni siquiera lanzar The Flash y por supuesto pausar cualquier futura colaboración con el volátil intérprete. Esta anterior información parece ahora opacada por las sorprendentes buenas sensaciones que han provocado las primeras proyecciones de prueba. Incluso hay una fuente anónima que señala que la primera cinta en solitario del velocista de la Liga de la justicia es incluso tan buena como Spider-Man: No way home. Estos nuevos informes apuntan a que los cameos nostálgicos de Michael Keaton y Ben Affleck funcionan realmente bien.

Lejos de tomarse el test con precaución, Warner ha adelantado una semana su estreno previsto para 2023. En vez de llegar el 23 de junio, ahora aterrizará en las salas el día 16 del mismo mes. Un fin de semana crucial que coincide con el Día del Padre y con el que se enfrentará a Elemental de Pixar. Todavía no sabemos si los nuevos productores ejecutivos de DC, James Gunn y Peter Safran, querrán seguir contando con Miller para el futuro del universo de DC. El pasado agosto el actor pidió perdón por su comportamiento y se comprometió a buscar tratamiento para su salud mental en agosto.