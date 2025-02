Este actor estuvo a punto de sustituir al último y polémico villano de Marvel: está nominado al Oscar

No hace tanto, el futuro del UCM (universo Cinematográfico de Marvel) pasaba por ver a los superhéroes defender la tierra del que iba ser el nuevo Thanos: Kang el conquistador. Un poderoso villano de Marvel que tuvo su participación en la serie de Loki y de paso, en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Sin embargo, el mal desempeño del personaje en la opinión de la crítica y el público, sumado a las denuncias de agresión y acoso contra Jonathan Majors (el actor que lo interpretaba) llevaron a una reestructuración de las siguientes películas del estudio. Ahora, parece que el rol quedará relegado a un segundo plano, pero acabamos de conocer que otro actor estuvo a punto de sustituirle.

Kevin Feige y su equipo se enfrentaban a dos posibilidades a la hora de confrontar el problema del nuevo villano de Marvel. Una tenía que ver con la renuncia sistemática a la presencia del antagonista, mientras que la segunda remitía a la idea de sustituirlo por otro intérprete. Finalmente y dados los últimos movimientos de la compañía, el fichaje de Robert Downey Junior como Dr. Doom y la presencia de Galactus en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos advierten de un desplante total hacia la figura de Kang. De hecho, ya existen rumores sobre una secuencia en la que nuevo rival de los Vengadores terminaría de un plumazo con todas las versiones del malvado conquistador al que dio vida Majors. Eso sí, mucho antes de eso, dentro de la propiedad intelectual se barajó el nombre de otro actor descomunal. Hablamos de Colman Domingo, quien actualmente está nominado al mejor actor principal en los Oscar de 2025 por Las vidas de Sing Sing. No obstante y aunque el norteamericano quiere introducirse en el universo propiedad de Disney, Domingo no pretendía hacerlo sustituyendo a alguien.

«Casi» un villano de Marvel

Mientras realizaba una reciente entrevista para promocionar su candidatura a la codiciada estatuilla dorada, la estrella de Euphoria respondió a todos aquellos rumores que en su momento lo situaron como un posible sustituto de Majors en el papel del villano de Marvel. En ella, Domingo asegura que tuvo conversaciones con la casa de las ideas sobre las opciones existentes para unirse al universo cinematográfico, pero que estas se produjeron bastante después de los primeros comentarios sobre él y su perspectiva de ser un nuevo rostro para Kang.

«Cuando salió constantemente en la prensa y en lugares como Twitter, pensé ‘Espera un minuto. ¿Es esto cierto? ¿Están hablando de mí por Kang?’», comenzaba explicando. Inmediatamente después, Domingo se puso en contacto con su agente por si habían filtrado algún tipo de comentario:

«Literalmente llamé a mi equipo y les dije ‘¿Están teniendo conversaciones de las que no tengo ni idea?’ Y me dijeron que no. ‘¿Estáis siendo cauteloso o qué?’ No lo eran», se sinceraba con el programa de Happy Sad Confused.

No quería ser un reemplazo

Por mucho que le interese estar dentro como un hipotético villano de Marvel, Colman Domingo no quería bajo ningún concepto heredar un personaje:

«Habían existido conversaciones sobre mi incorporación a Marvel de alguna manera, así que hicimos un seguimiento con una reunión con los jefes de Marvel. Lo hice. Hablamos abiertamente sobre el panorama de Marvel y los rumores sobre Kang. Me interesa la energía. Quiero hacer cosas que tengan sentido y aporten una energía suave. Quiero que el papel sea mío, sea lo que sea que desarrolle. No me parecía bien reemplazar a alguien. Quiero construir algo desde cero que sea mío», concluía.

Los próximos trabajos de Domingo

Tras ganar un Emmy por su papel en Euphoria y estar ya nominado en 2024 al Oscar con Rustin, Colman Domingo está ya cotizado como uno de los actores del momento. Tanto es así que tanto en el presente año, como en 2026, lo veremos liderar algunas de las producciones audiovisuales más esperadas. Una de ellas es Las cuatro estaciones, una serie creada por Tina Fey y Lang Fisher. Después está el problemático biopic de Michael Jackson en el que interpreta al padre del rey del pop.

Aunque sin duda, su gran salto cualitativo se dará el año que viene. Domingo estará presente en la nueva película sobre ovnis de Steven Spielberg y dirigirá su ópera prima, Scandalous. Esta tendrá como protagonistas a Sydney Sweeney y a David Jonsson, narrando la efímera relación amorosa entre la actriz Kim Novak y el músico y miembro de la Rat Pack, Sammy Davis Jr.