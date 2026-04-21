Así es ahora Priscilla Delgado, la niña de ‘Los Protegidos’ que triunfa en la serie más vista de HBO

Priscilla Delgado, la actriz española que dio vida a Lucía Expósito, la niña de Los protegidos (Antena 3), apunta maneras para ser una estrella internacional, especialmente después de su aparición en la serie más vista de HBO Max (siempre por detrás de Juego de Tronos): Euphoria.

La intérprete se ha convertido en la protagonista indiscutible de la ficción encabezada por Zendaya, a pesar de su papel secundario, por la gran relevancia que da a su personaje el guion a partir del segundo capítulo de esta tercera temporada, ya disponible.

El papel de la actriz española se plantea en el segundo capítulo (2×3) como un personaje de peso para el desarrollo del interpretado por Zendaya. Angel, una de las strippers del club nocturno Silver Slipper, mantiene una relación íntima con Rue. Ambas comparten escenas en esta nueva etapa en la que Euphoria cambia el tono al trasladar la trama del ámbito escolar para adentrarse en un mundo más adulto, con tintes oscuros.

Su faceta de estrella infantil en Los protegidos durante dos años (2010-2012) impulsó notablemente la carrera de Priscilla Delgado. Tras la serie de Antena 3, en la que intervino a los ocho años ante más de tres millones de espectadores de media, los directores más reconocidos del cine español fijaron su mirada en ella. Así, su filmografía está compuesta por películas firmadas por Fernando León de Aranoa (Amador), Álex de la Iglesia (Las brujas de Zugarramurdi), Pedro Almodóvar (Julieta) o Pablo Berger (Abracadabra).

Priscilla Delgado en series internacionales

En el plano internacional, la actriz ha trabajado en la producción estadounidense Ellas dan el golpe (Amazon Prime Video), después de llegar a la audición final de Stranger Things (cuando hizo el casting para dar vida a Max) y a la de West Side Story (Steven Spielberg). Aunque lo de Priscilla Delgado no fue llegar y besar el santo: se instaló en Los Ángeles en 2019 y ahora, ya con el papel de Euphoria en su currículum, la española ha fichado por el spin-off de Prison Break. Será Cheyenne, una presa encarcelada en un centro penitenciario de máxima seguridad.

Priscilla Delgado, de 24 años, nació en Puerto Rico, pero creció en el barrio de Chamberí (Madrid). No es la única española presente en Euphoria: comparte escenario en el Silver Slipper con Rosalía, que debuta en la interpretación. El trabajo de la que fue la niña de Los protegidos en la serie de HBO Max está a la altura de la gran expectación que genera la ficción como la segunda más vista, históricamente, de la plataforma. Su interpretación es sobresaliente.