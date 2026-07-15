Ni la Torre Eiffel ni el Big Ben: el edificio más visitado de Europa está en España y es una obra maestra de la arquitectura

Ni está en París ni está en Londres. El edificio más visitado de Europa está España y, más concretamente, en Barcelona, donde la Casa Batlló lleva años atrayendo a una cantidad de visitantes que sorprende incluso a los propios habitantes de la ciudad. No se trata de una catedral ni un museo tradicional, pero supera el millón de entradas al año y basta pasar por la puerta, está en pleno Paseo de Gràcia, para darse cuenta de ello con las colas constantes que forman con miles de turistas no sólo fotografiando la fachada sino deseando entrar a diario.

Pero la ya emblemática Casa Batlló no siempre tuvo ese papel, sino que durante décadas fue un edificio más, con usos bastante normales y sin el nivel de exposición que tiene ahora. La cosa cambia cuando empieza a abrirse al público y, sobre todo, cuando el turismo en Barcelona crece como lo ha hecho en los últimos años. Ahí es cuando el edificio más visitado de Europa pasa de ser un punto curioso a convertirse en una parada casi fija. Mucha gente llega por Gaudí, pero sale hablando del edificio en sí, que es algo distinto ya que no es lo mismo verlo en fotos que estar dentro.

Y el año 2026 ha vuelto a empujar todo esto un poco más ya que se cumplen cien años de la muerte de Antoni Gaudí, y eso se nota en la agenda cultural y también en el interés del visitante. No es una novedad como tal, pero sí un recordatorio que reactiva el foco de la Casa Batlló, que de la misma manera que otras obras del arquitecto, se ha subido a ese momento con actividades nuevas, exposiciones y algún que otro evento que busca que no se quede sólo en la visita rápida de siempre.

El edificio más visitado de Europa está en España

Cuesta imaginarlo viendo lo que es hoy, pero el edificio en su origen no tenía nada de especial. Se construyó en 1877 y respondía a lo que se hacía en esa época ya que era funcional y sin demasiadas pretensiones. Sin embargo, todo cambió cuando Josep Batlló, un empresario textil, compra la propiedad y decide hacer algo distinto. La idea inicial era tirar abajo lo que había, pero finalmente decidió dejar el proyecto en manos de Gaudí, que transforma la casa por completo entre 1904 y 1906. No sólo cambia la fachada, también la distribución interior, la entrada de luz, los espacios comunes. Es más una reinterpretación que una reforma. Gaudí no trabaja pensando en «arreglar» lo existente, sino en rehacerlo a su manera, y eso se nota en cada rincón. Lo curioso es que, a pesar de ese cambio radical, no se pierde la estructura original, sino que se aprovecha para construir algo nuevo encima.

La fachada es lo primero que llama la atención y seguramente lo más reconocible. No tiene líneas rectas, o al menos no de forma evidente, y mezcla materiales de una forma poco habitual. La cerámica, el vidrio y la piedra crean un conjunto que cambia mucho según la luz, algo que se aprecia mejor en directo que en cualquier imagen. Es uno de esos edificios que parecen distintos dependiendo de la hora del día.

El dragón, los huesos y las interpretaciones

Hay quien ve solo un edificio llamativo y hay quien intenta encontrarle una historia detrás. La interpretación más conocida tiene que ver con la leyenda de Sant Jordi, bastante arraigada en Cataluña. Según esta lectura, el tejado sería el lomo de un dragón, con sus escamas marcadas por las tejas de colores, y la torre con la cruz representaría la lanza que lo atraviesa. Luego están los balcones, que siempre generan comentarios. Algunos dicen que parecen máscaras, otros que recuerdan a huesos o a calaveras. De ahí viene eso de «Casa de los Huesos», un nombre que no es oficial pero que se ha ido quedando con el tiempo.

Cómo es por dentro

Entrar en la Casa Batlló cambia bastante la percepción que se tiene desde fuera. El vestíbulo ya deja claro que no es un edificio convencional, con formas que recuerdan más a algo orgánico que a una construcción clásica. La planta principal, donde vivía la familia Batlló, concentra algunos de los espacios más llamativos. El salón, con ese ventanal grande que da a la calle, es uno de los puntos donde más se detiene la gente. También hay detalles más pequeños que pasan desapercibidos en una primera visita, como la forma de algunas puertas o la integración de elementos que hoy llamaríamos diseño.

El patio de luces es probablemente uno de los ejemplos más claros de cómo trabajaba Gaudí. Los azulejos cambian de tono según la altura, más oscuros arriba, más claros abajo, para que la luz llegue de forma más uniforme a todas las plantas. Más arriba, el ático con sus arcos repetidos y la azotea con las chimeneas terminan de completar un recorrido que no se parece demasiado al de otros edificios visitables.

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El edificio que se convirtió en monumento

Después de la etapa como vivienda, la Casa Batlló pasó por varias manos y usos diferentes, algo bastante habitual en este tipo de edificios. Durante años no tuvo una función especialmente destacada, más allá de servir como oficinas o residencias. El punto de inflexión llega en los años noventa, cuando la familia Bernat adquiere el inmueble y decide apostar por su recuperación.

La restauración no fue rápida ni sencilla, pero permitió devolverle parte del aspecto original y, sobre todo, abrirlo al público de una forma ordenada. Primero se utilizó para eventos y más adelante se organizó como espacio visitable, tal y como se conoce hoy. Desde entonces no ha dejado de crecer en número de visitantes, hasta convertirse en uno de los puntos más transitados de Barcelona.

Su inclusión dentro del conjunto de obras de Gaudí declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO terminó de consolidar su posición a nivel internacional. Y el Año Gaudí 2026 ha servido para darle un nuevo impulso, con exposiciones, intervenciones artísticas y actividades que buscan mantener el edificio activo.