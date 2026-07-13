La leyenda de Hércules en Ceuta: cómo nació el estrecho de Gibraltar, según la mitología griega

La leyenda de Hércules en Ceuta es uno de los enclaves culturales y turísticos más atractivos de la ciudad autónoma. Además, la mitología posiciona a Ceuta como uno de los lugares más importantes de la antigua Grecia. Dioses, héroes y ninfas protagonizaron historias que continúan viajando entre los ceutíes a través de sus monumentos y paisajes emblemáticos. Por otro lado, la mitología griega afirma que Hércules tuvo un enfrentamiento con el gigante Anteo y golpeó una montaña con su maza, provocando una brecha de agua entre Europa y África. Esto se acabaría convirtiendo en el estrecho de Gibraltar, una de las rutas marítimas más importantes en la actualidad.

El origen

La configuración del estrecho supuso la creación de las dos famosas Columnas de Hércules. Durante años, estas columnas han sido consideradas el límite occidental del mundo conocido. Por eso, la propia tradición reconoce el hito geográfico con la columna norte, Calpe (Peñón de Gibraltar) y Abila, que se suele identificar históricamente con el monte Hacho de Ceuta. Al mismo tiempo, algunas historias sitúan a la segunda columna en el monte Yebel Musa, de la costa marroquí. Unas montañas que simbolizan la separación entre dos continentes, así como la unión del océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

¿Qué se puede visitar en Ceuta?

La presencia de estas historias se distingue desde diversos lugares de la ciudad, debido a las esculturas realizadas por el artista ceutí Ginés Serrán-Pagán. Una de las esculturas más conocidas que se le atribuyen es la de Hércules, hechas en bronce y situadas una en la bocana del puerto y la otra en la Plaza de la Constitución.

Otra escultura característica del autor sería la de Calipso, situada en los jardines del inicio del Paseo del Revellín. Esta obra posee varios símbolos de la identidad de los caballas, como el escudo de la ciudad en la diadema, una perla que señala a Ceuta como la «Perla del Mediterráneo» y un brazalete relacionado con las cuatro esculturas clave que conviven en la ciudad.

El turismo

Ceuta regala una ruta turística para descubrir los lugares relacionados con la leyenda de Hércules. Los amantes de la mitología podrán caminar por el monte Hacho, apreciar las enormes esculturas del héroe o admirar la estatua de Calipso. A su vez, la ciudad destaca por su patrimonio histórico como las Murallas Reales, el Parque Marítimo del Mediterráneo, sus playas y miradores hacia el estrecho de Gibraltar. Un lugar donde la gastronomía acentúa la convivencia de culturas. Por eso, se caracteriza por ser el destino donde la historia, naturaleza y mitología se conjugan para proporcionar una experiencia única a las personas que buscan turismo cultural o para los amantes de las leyendas más clásicas.

La historia del Atlante Dormido

Otra leyenda sería la del Yebel Musa, conocida también como «La Mujer Muerta» por la figura que traza en la montaña marroquí que se vislumbra desde la ciudad de Ceuta. La historia cuenta que podría tratarse de la columna africana de Hércules, aunque otras versiones detallan que uno de los atlantes que ayudó al héroe en la separación de los dos continentes acabó agotado tras lo ocurrido y se transformó para siempre en montaña. Además, hay personas que establecen la silueta con el Atlas, condenado a sostener el cielo, o incluso con una antigua amante de Hércules convertida en piedra.

Un patrimonio único

La mitología forma parte de Ceuta y conforma un espacio de gran afluencia turística debido a sus monumentos, paisajes y leyendas que recorren cada punto de la ciudad y la llenan de una autenticidad clave en su simbología. Además, la figura de Hércules, las Columnas que marcaron el fin del mundo conocido, la historia de Calipso y Ulises y el perfil del Yebel Musa convierten a Ceuta en un lugar donde la historia y la cultura se mantienen unidas frente a las aguas del estrecho de Gibraltar.