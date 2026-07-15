Un satélite chino mira a España y capta una inusual mancha azul que se está extendiendo poco a poco

Un satélite chino ha captado la península ibérica desde el espacio y ha detectado que la España rural ha cambiado de color. El proyecto RALAN-Map EU, dirigido por el astrofísico complutense Alejandro Sánchez de Miguel, ha detectado un fenómeno llamativo que se aprecia en los pueblos más pequeños de nuestro país y tiene que ver con una iluminación azulada que tiene que ver con el uso de las luces LED en la mayoría de las zonas de nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre un proyecto que está en boca de todo el mundo.

La península ibérica ya no se ve igual desde el espacio. La mayoría de los ayuntamientos de nuestro país ha dejado atrás el alumbrado de luces amarillas para apostar por las luces LED, haciendo una apuesta por la sostenibilidad. Ahora un grupo de investigadores ha descubierto que esto, además de cambiar la imagen de España desde el espacio, también ha descubierto que esta luz blanca fría puede interferir en los ciclos naturales de numerosos organismos y ser dañina a la larga.

Esta investigación ha sido liderada por el astrofísico complutense Alejandro Sánchez de Miguel, del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, que ha dirigido el proyecto RALAN-Map EU, que ha publicado el primer mapa de contaminación lumínica calibrado de alta resolución de la Península Ibérica gracias al uso de datos proporcionados por el satélite SDGSAT-1 de China. Gracias a este avance de la ciencia se ha podido observar con una mayor precisión la huella nocturna de los municipios, las grandes ciudades y las áreas rurales, que es donde más se ha podido apreciar esta mancha azul. ¿El motivo? En las grandes ciudades aún quedan muchos alumbrados antiguos que proporcionan luz amarilla.

La mancha azul de España captada por un satélite chino

«Investigadores complutenses lanzan el primer mapa de contaminación lumínica calibrado de alta resolución de la península ibérica». Este es el titular de la nota de prensa publicada por la Universidad Complutense de Madrid, donde informa de la publicación de este mapa de contaminación lumínica en un proyecto llevado a cabo junto con el International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS).

«Este mapa representa un avance significativo en el estudio de la contaminación lumínica, porque permite una evaluación más precisa de su impacto en el medio ambiente y en la salud humana», informa la Universidad Complutense de Madrid sobre el proyecto RALAN-Map EU, que ha sido dirigido por el astrofísico complutense Alejandro Sánchez de Miguel, del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, en colaboración con el CBAS.

En este comunicado, los investigadores han informado que este mapa de alta resolución representa un avance en el estudio de la contaminación lumínica, «permitiendo una evaluación más precisa de su impacto en el medio ambiente y en la salud humana». «Una de las características más destacadas de este mapa es su capacidad para proporcionar una estimación de la temperatura de color de las fuentes de luz estudiadas, un factor crucial en la comprensión de los efectos de la luz artificial en la noche», informan los líderes del proyecto.

Así que la publicación de este mapa abre nuevas vías para la investigación y la gestión de la iluminación y el cielo nocturno. «Este proyecto no solo es un hito para los investigadores y científicos involucrados, sino también un recurso valioso para los gobiernos, urbanistas, y conservacionistas que buscan soluciones sostenibles para el creciente problema de la contaminación lumínica», informan.