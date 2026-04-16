Satélites descubren olas gigantes de hasta 35 metros en el Pacífico: supone una amenaza para la navegación marítima

Lo que durante años se consideró una exageración de los marineros ya es una realidad científica. Satélites han detectado olas de hasta 35 metros en el océano Pacífico, un fenómeno extremo que pone en riesgo la navegación marítima y obliga a revisar los modelos actuales de seguridad en alta mar.

Gracias a los avances en observación satelital, los científicos han podido medir con gran precisión fenómenos que antes se escapaban del ojo humano.

Las imágenes captadas desde el espacio han confirmado la existencia de olas gigantes en mar abierto, con alturas equivalentes a un edificio de diez plantas.

Este tipo de olas, conocidas como «olas monstruo», suelen formarse lejos de la costa, lo que explica por qué han sido tan difíciles de detectar a lo largo de la historia.

¿Cómo se forman estas olas?

El origen de estas gigantescas olas está en la combinación de tormentas intensas y condiciones específicas del océano. Cuando los vientos fuertes se alinean con el oleaje ya existente, la energía se va acumulando y da lugar a olas mucho más grandes de lo habitual.

En algunos casos recientes, los satélites han registrado olas de casi 20 metros, lo que implica que las crestas individuales pueden llegar a alcanzar los 35 metros.

Riesgo directo para barcos y rutas marítimas

La principal preocupación de este fenómeno es la seguridad. Estas olas pueden aparecer de forma repentina y su tamaño es suficiente para dañar de forma grave embarcaciones, plataformas petrolíferas o cargueros.

Por ello, los expertos advierten de la necesidad de adaptar las rutas marítimas y mejorar los sistemas de predicción.

El océano aún guarda secretos

Pese a los avances tecnológicos, el océano sigue siendo uno de los grandes desconocidos del planeta para los expertos. Este hallazgo demuestra que, incluso en la era de los satélites, todavía hay fenómenos que desafían lo que creíamos saber. Y, en este caso, no se trata solo de ciencia, sino de seguridad global en uno de los principales pilares del comercio mundial.