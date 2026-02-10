Lo que han descubierto los científicos da miedo: olas de 35 metros que cambian la historia de la humanidad

Olas de 35 metros son capaces de cambiar la historia de la humanidad por completo, lo han descubierto unos científicos y da mucho miedo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer un poco mejor este tipo de detalles que tenemos por delante y que puede acabar convirtiéndose en claves. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con estas olas tan grandes que modificarán algo que pensábamos que era fijo o no estaba sujeto a determinados elementos.

La historia de la humanidad se va escribiendo por momentos y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle es clave. Podremos empezar a visualizar un cambio de tendencia, de una manera que hasta el momento no sabíamos. El planeta nos está dando señales de cambios que debemos empezar a ver llegar y para hacerlo, nada mejor que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Son tiempos de buscar algunos detalles en el medio ambiente que puede darnos algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Da miedo lo que han descubierto los científicos

El futuro puede dar miedo ante una serie de novedades importantes que acabarán marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, puede convertirse en una manera de saber qué es lo que puede pasar con un oleaje que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Es la hora de poner en práctica algunos elementos que, sin duda alguna, podremos empezar a poner en práctica, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Estas olas que pueden cambiar la historia de la humanidad estarán más cerca de lo que nos imaginaríamos. Son tiempos de un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos pendientes de un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Este tipo de descubrimientos llegan para quedarse de una manera diferente.

Olas de 35 metros cambian la historia de la humanidad

La historia de la humanidad puede cambiar con este descubrimiento que nos sumerge en estos días en los que el tiempo puede convertirse en una realidad destacada en estos días. Este descubrimiento de la NASA puede cambiar por completo lo que sabíamos hasta el momento.

Tal y como nos explica un reciente estudio de Pnas: «Los vientos generan olas sobre los océanos con una amplia gama de propiedades. Las mayores alturas y períodos de olas son parámetros importantes en el diseño de estructuras marinas. Las olas extremas también desempeñan un papel desdimensionado en los flujos aire-mar y la dinámica costera, y dejan huellas en los registros sísmicos y de sedimentos. Los eventos raros han escapado hasta ahora de las mediciones, con pocas alturas de onda de los altímetros satélite que superan los 16 m, y ninguna medición asociada de los períodos de onda. Aquí, usamos oleaje irradiado por tormentas para revelar largos períodos de olas dentro de las tormentas y su mecanismo de generación. Las olas se resuelven en las mediciones del nivel del mar por satélite de aguas superficiales y topografías oceánicas (SWOT). Los patrones de aumento de la longitud de onda y disminución de la altura del oleaje lejos de las tormentas son consistentes con una transferencia no lineal de energía de las ondas de período corto a largo. Proponemos una forma paramétrica actualizada para los espectros de ola en tormentas que se alinea con las mediciones de oleaje SWOT. Reduce los niveles de energía en un factor de 20 a 1,2 a 1,4 veces el período máximo en comparación con las formas espectrales de uso común y permite la estimación de los períodos de olas de tormenta desde alturas de oleaje. De acuerdo con condiciones menos extremas, el período máximo generalmente aumenta con la altura de las olas. Esto se verificó particularmente para el mayor período de pico de tormenta de 20,20,6 s, obtenido para el evento con la mayor altura de ola significativa 19,70,3 m medidos por altímetros. Estas observaciones de olas de largo período deberían tener una amplia gama de aplicaciones, desde la dinámica costera hasta la sismología».

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo una realidad en un planeta en el que cada detalle nos va dando algunas novedades importantes. Estas olas podrían cambiar la historia por completo.