3 ciudades de España en riesgo por ‘meteotsunamis’: científicos avisan de olas de varios kilómetros

Una investigación reciente conjunta de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) señala a las islas del Mediterráneo y a Cataluña como los dos puntos de España con más riesgo de meteotsunamis, entendiendo como tal olas de gran tamaño provocadas por cambios rápidos en la presión atmosférica, como los generados por tormentas o frentes fríos: Ciudadela (Menorca) y Villanueva y la Geltrú (Barcelona). La revista de investigación e innovación de la UE, Horizon, publicó un informe en 2021 donde un equipo liderado por Jadranka Šepić, profesora adjunta y meteoróloga de la Universidad de Split (Croacia), ya estudió este fenómeno en las islas Baleares.

En España, uno de los fenómenos más impactantes se registró en el puerto de Ciudadela (Menorca) en 2006. Las olas provocaron que los yates amarrados chocaran entre sí y volcaran, causando daños valorados en decenas de millones de euros. Pero, ¿en qué se diferencia un tsunami y un meteotsunami? Ambos se caracterizan por ser oscilaciones del nivel del mar con períodos de entre dos minutos y dos horas. Sin embargo, los tsunamis tienen orígenes localizados, como un terremoto o la explosión de un volcán, que generan una perturbación en el mar que viaja largas distancias, mientras que los meteotsunamis surgen por un cambio rápido de presión atmosférica que genera una ola en el mar, según explica el IEO.

Riesgo de meteotsunamis en estas ciudades de España

Los meteotsunamis suelen producirse en puertos cerrados de tamaño medio, con una longitud aproximada de un kilómetro. Además de Ciudadela y Vilanueva y la Geltrú, destacan como puntos de riesgo Estartit (Gerona), San Antonio (Ibiza), Porto Colom, Puerto Cristo, Puerto de Sóller y Can Picafort (Mallorca). En estas zonas, las olas superan los 90 centímetros, y las características del relieve y la profundidad de los puertos potencian el efecto.

Normalmente, tienen lugar durante el verano, cuando las ondas atmosféricas afectan amplias zonas del Mediterráneo occidental. Cabe destacar que estas ondas afectan toda la columna de agua, no sólo la superficie, lo que incrementa su potencial destructivo. Para monitorizar los meteotsunamis se utiliza una red de 10 mareógrafos estatales en funcionamiento desde 2006, además de seis sensores SOCIB y un mareógrafo independiente de PortsIB en Ciudadela.

Según la UIB, los meteotsunamis pueden afectar al mismo tiempo a varios tramos de costa cuando se dan determinadas condiciones meteorológicas. La altura inicial de la ola en mar abierto suele ser baja, pero al entrar en el puerto o en aguas poco profundas se amplifica bruscamente debido a la resonancia y a las particularidades del relieve. Esto provoca inundaciones, daños en infraestructuras y pérdidas económicas considerables. Los expertos destacan la necesidad de ampliar la red de observación e implementar sistemas de alerta temprana para minimizar daños y mejorar la preparación ante futuros episodios.

Erupción del volcán Hunga Tonga

Investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO-CSIC, la Universidad de les Islas Baleares y el IMEDEA publicaron en la prestigiosa revista Scientific Report un estudio que analizó las perturbaciones atmosféricas y marinas generadas por la erupción del volcán submarino Hunga Tonga en el archipiélago Tonga situado en el Pacífico sur.

La erupción del volcán Hunga Tonga–Hunga Ha’apai del 15 de enero de 2022 provocó una perturbación atmosférica que circunvaló la Tierra al menos vtreseces viajando a la velocidad del sonido. Simultáneamente, muchos mareógrafos alrededor del mundo registraron, a cada paso de la onda atmosférica, oscilaciones significativas del nivel del mar en la banda de frecuencia de tsunamis (de 2 a 120 minutos), en lo que se puede denominar un meteotsunami global. Cabe destacar que las mayores oscilaciones del nivel de mar, de más de un metro en algunos casos, se dieron en las costas del Océano Pacífico.

«El caso de Tonga nos muestra los dos fenómenos: un tsunami originado en el lugar de la explosión que viajó a las costas del Pacífico y un meteotsunami generado en todo el mundo por la onda atmosférica que se generó en la explosión», explicó Joan Villalonga, primer autor del estudio.

Estaciones de control del nivel del mar

En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de las Illes Balears y del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), instalaron tres estaciones de control del nivel del mar por encargo de la UNESCO en El Yadida (Marruecos), Alejandría (Egipto) y Lárnaca (Chipre) para fortalecer una red internacional de observación del nivel del mar.

«La vigilancia y observación del océano a escala mundial exige un importante esfuerzo internacional y una amplia cooperación. Con este proyecto, el IEO y la UIB participan del despliegue de herramientas de observación, así como de la difusión rápida y universal de los flujos de datos y de la transmisión de información relacionada con el mar para orientar y ayudar a los responsables de la gestión del entorno marino en la toma de decisiones», explicó Gabriel Jordà, investigador del Centro Oceanográfico de Baleares y responsable del proyecto.