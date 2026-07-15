La gorra con peluca de 10 € que podría haber usado Penélope Cruz para pasar del bob al melenón en el España-Francia

Si alguien pensó que el corte bob de Penélope Cruz iba para largo, estaba muy equivocado. La actriz volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas del partido entre España y Francia del Mundial, pero esta vez no sólo por animar a La Roja desde la grada. Todas nuestras miradas se dirigieron a su melena, que parecía haber recuperado, casi por arte de magia, varios centímetros en tiempo récord. Pues bien, tiene truco y te lo contamos.

Hace apenas unas semanas la veíamos junto a Rosalía o Carles Pujol en el encuentro de la selección española frente a Austria luciendo un corte bob que parecía un cambio de imagen definitivo. Sin embargo, en cuestión de días, ahí estaba de nuevo con una melena larga y suelta que hizo que más de uno se preguntara si había descubierto el famoso champú de Rapunzel.

Spoiler: no parece que el secreto esté en un producto milagroso. Investigando un poco hemos dado con una teoría bastante más terrenal y, además, muy práctica. En plataformas como AliExpress se venden gorras con extensiones o peluca incorporada, disponibles en diferentes tonos y longitudes de cabello. El resultado, a simple vista, es sorprendentemente natural y permite cambiar de look en cuestión de segundos sin necesidad de esperar meses a que crezca el pelo.

¿Fue este el truco de Penélope? Sólo ella lo sabe. Pero, viendo el efecto, la posibilidad resulta de lo más curiosa. Al fin y al cabo, es una solución ideal para quienes se arrepienten de haberse cortado el pelo antes de tiempo o simplemente quieren cambiar de imagen según el plan del día. Además, la gorra cumple una doble función: protege del sol mientras presume de melena. Un dos por uno que tan sólo cuesta 10 €.