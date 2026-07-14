Adiós al corte de pelo bob: el nuevo estilo para mujeres de más de 50 años que rejuvenece al instante

El nuevo estilo para mujeres de más de 50 años que rejuvenece al instante, el corte bob da paso a una nueva forma de cambiar. Un corte de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días que hasta cualquier pequeño gesto puede ser esencial. Necesitamos renovarnos y prepararnos para unas vacaciones en las que todo puede ser posible. Un cambio de look es posible con algunos detalles que pueden acabar de darnos un estilo totalmente diferente.

El pelo bob puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Una manera de hacer una transición de la melena larga a otra que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un acabado de 10. Una manera de quitarnos años, de dejar atrás los 50 y volver a los 40, con este corte que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Este corte bob será el que pase a la historia con una novedad que puede ser esencial en estos días, rejuvenece al instante según los expertos.

El corte de pelo bob se despide

Ha llegado el momento de despedirse del corte de pelo bob, de una manera que quizás hasta la fecha, nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta, de una forma que será clave que conozcamos.

El pelo corto es una tendencia que nos ayudará a descubrir la esencia que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días el acabado perfecto. Una manera de ganar comodidad y frescura de una manera que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días lo que acabaremos necesitando en estos días.

Se despide este tipo de corte que puede ser la mejor opción de una manera diferente. Cuando lo que necesitamos en estos días en los que realmente puede ser esencial, conversar con nuestro peluquero para conseguir que la melena se acabe por completo.

El pelo bob podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Esta media melena podría acabar generando en estos días en los que realmente podremos quitarnos años con una visita a la peluquería.

El nuevo estilo para mujeres de más de 50 años que rejuvenece al instante

Las mujeres de más de 50 años tienen este nuevo estilo que rejuvenece al instante, un corte de pelo tipo pixie que han llevado las celebridades y este verano 2026 es tendencia. Con las altas temperaturas que tenemos por delante, nada mejor que conseguir un pequeño gesto de este tipo para hacer realidad lo que necesitamos.

Los expertos de Mipelazo nos explican que: «El término «pixie» proviene del inglés y significa «hada» o «duende», lo que nos da una pista sobre su esencia: un corte de pelo corto pero lleno de encanto y carácter, muy especial. A menudo se compara con el corte garçón, pero el pixie ha evolucionado para incluir múltiples variaciones que, como decimos, resaltan su toque femenino, de manera que nada más verlo sabemos que no es lo habitual que lleva el hombre. Aunque es un corte corto, la parte trasera y los laterales suelen ser más cortos aún, mientras que la coronilla y el flequillo se mantienen más largos, dando volumen y movimiento. Esta asimetría es clave para añadir un toque moderno, diferenciador y personal al look. Por lo general, cuando se busca feminizar más el acabado y, con ello, nuestra presencia, recurrimos a flequillos más largos, bastante contrastado con las partes más cortas, si bien, siempre hay que mantener el corto de todo el estilo, pues es una de sus características principales. Esto también se consigue haciéndole un styling de ondas o muy desfilado».

A la hora de peinar este peinado nos dan una serie de consejos que debemos poner en práctica para hacer realidad ese corte que nos quitará años.

Secador profesional. Un secador profesional (o plancha en su defecto) es imprescindible. Te ayudará a moldear el cabello rápidamente y con el mínimo daño. Piensa que este corte, salvo que lo lleves muy muy corto, pide moldearlo para lucirlo impecable, de manera que tienes que encontrar la manera de darle calor a bajo riesgo para la salud capilar.

Protector térmico. Por el mismo motivo, usar un producto que proteja la cabellera del calor será imperante, siendo una segunda manera de minimizar esos daños que provocan las altas temperaturas. En función del acabado que desees elige entre los formatos disponibles, pues no es lo mismo usar un spray ligero ICON AirShine que un aceite ICON India Dry.

Productos de calidad. Para lucir un pixie bonito ten claro que necesitas productos de acabado, sí o sí, en tu día a día. Por eso, apostar por la calidad será mucho más importante que si los usases esporádicamente.

Productos para flequillo. Si llevas flequillo y quieres diferenciarlo como merece, usa productos específicos para esa zona, como ICON Done. Te ayudarán a darle el acabado perfecto de una manera mucho más específica.

Visitas regulares al estilista. Los cortes pixie requieren un mantenimiento frecuente para conservar su forma. Puede que sea cada cuatro semanas o cada ocho, pero no vas a poder aplazarlo más si quieres lucirlo verdaderamente chulo.

Adaptar el corte a tu rostro y estilo. Consulta con tu estilista para asegurarte de que el corte de pixie que elijas se adapte a la forma de tu rostro y a tu estilo personal.