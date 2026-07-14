La escapada de Alice Campello y Álvaro Morata al hotel con las mejores vistas de la Costa Amalfitana por 5.000 euros la noche

Si existe un lugar capaz de representar el lujo más exclusivo de la Costa Amalfitana, ese es Il San Pietro di Positano, el hotel de cinco estrellas elegido por Alice Campello y Álvaro Morata para disfrutar de unos días de descanso en uno de los enclaves más impresionantes de Italia. Suspendido sobre un acantilado y con el mar Tirreno a sus pies, este alojamiento se ha convertido en uno de los refugios favoritos de celebrities internacionales que buscan privacidad, belleza y una experiencia única.

La pareja ha compartido en sus redes sociales algunos momentos de su estancia, dejando ver la magia del lugar. En su publicación destacan especialmente los numerosos atardeceres disfrutados desde una de las terrazas del hotel, con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo y al paisaje de Positano iluminado por tonos dorados. Un escenario de película que resume a la perfección la esencia de Il San Pietro. Además, Alice Campello y Álvaro Morata también aprovecharon su visita para realizar un paseo en barco por la costa, una de las experiencias imprescindibles para descubrir los acantilados, las pequeñas calas y los pueblos que forman parte de este rincón italiano.

La historia de Il San Pietro di Positano comenzó en 1970, cuando Carlo Carlino Cinque decidió convertir en realidad un proyecto que parecía imposible: levantar un hotel de lujo excavado en la roca frente al mar. Desde entonces, el establecimiento ha mantenido su carácter familiar y se ha consolidado como uno de los hoteles más prestigiosos del mundo gracias a su combinación de exclusividad, tradición italiana y atención personalizada.

El hotel cuenta con 57 habitaciones y suites, todas ellas diseñadas para ofrecer una experiencia íntima y elegante. Cada estancia dispone de terraza privada con vistas al mar, permitiendo a los huéspedes despertarse con una de las panorámicas más famosas del planeta: los acantilados de la Costa Amalfitana, el azul intenso del Mediterráneo y el paisaje lleno de vegetación que rodea Positano.

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La decoración mantiene la esencia italiana con muebles artesanales, cerámicas hechas a mano y detalles mediterráneos que aportan calidez y personalidad a cada rincón. Pero si hay algo que convierte a este hotel en un lugar especial son sus espacios únicos: una piscina panorámica sobre el acantilado, una playa privada accesible mediante un ascensor excavado en la roca, jardines mediterráneos llenos de limoneros y una pista de tenis con unas vistas difíciles de igualar.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos del alojamiento. Su restaurante Zass, galardonado con una estrella Michelin, ofrece una cocina italiana de autor basada en productos locales y de temporada, muchos de ellos procedentes del propio huerto ecológico del hotel. Una experiencia culinaria que completa la estancia de quienes buscan algo más que una simple escapada.

Como era de esperar, alojarse en este paraíso tiene un precio acorde con su exclusividad. Una noche en Il San Pietro di Positano ronda los 2.000 euros en temporada baja, aunque en los meses de verano y en las suites más especiales la tarifa puede alcanzar los 4.000 o 5.000 euros por noche, dependiendo de la habitación elegida y la fecha de la estancia.