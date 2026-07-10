Novedades COOL: una piscina nocturna, cine bajo las estrellas y un hotel de ensueño en Italia

Con el mes de julio acercándose a su ecuador, el verano ya ha dejado claras cuáles serán sus grandes protagonistas: playas infinitas, azoteas al atardecer, escapadas improvisadas y muchas ganas de disfrutar sin mirar demasiado el reloj. Mientras unos ponen rumbo a la costa y otros deciden quedarse en Madrid esquivando las aglomeraciones de turistas, hemos reunido nuestras novedades favoritas de la semana. Desde un beach club en Cádiz hasta una piscina nocturna en plena Gran Vía, pasando por el bolso más deseado del momento o la pizza que promete conquistar el verano. Estas son las novedades más COOL de la semana.

El mejor beach club para disfrutar en Vejer de la Frontera

Hay lugares que nacen con vocación de convertirse en el escenario del verano y Valhalla Gastro Beach Club es uno de ellos. El espectacular proyecto de Azotea Grupo en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera, se levanta sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza. Música, gastronomía, cócteles y una de esas puestas de sol que justifican cualquier viaje al sur convierten a La Azotea de Valhalla en uno de los destinos imprescindibles de la temporada.

Ferragamo y su bolso más COOL

Hay bolsos que acompañan un estilismo y otros que lo construyen por sí solos. El nuevo Hug East-West de Ferragamo pertenece claramente a la segunda categoría. Alargado, refinado y con una silueta horizontal que destila elegancia italiana, el diseño reinterpreta los códigos clásicos de la firma con una mirada contemporánea. El resultado es sofisticado, minimalista y exactamente el tipo de bolso que no necesita presentación.

Un buen aperitivo para disfrutar de Madrid

Hay pequeños placeres que no entienden de estaciones y el aperitivo es uno de ellos. Un vermut bien servido, una cerveza fría y una mesa repleta de bocados para compartir siguen siendo uno de los grandes rituales madrileños. Con esta filosofía, La Cantina by Le Tavernier, en la séptima planta del Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía, amplía su propuesta gastronómica con nuevas incorporaciones pensadas para quienes quieren disfrutar de un buen producto sin necesidad de sentarse a una comida de tres horas.

Las porciones de pizza más ‘chic’

Está claro que hay sabores que acompañan un plato y otros que terminan definiendo una marca. En Snob Pizza lo saben bien y por eso su nueva Hot Honey promete convertirse en uno de los caprichos gastronómicos del verano. Miel, picante, pepperoni y queso fundido se unen sobre una base de inspiración neoyorquina para conseguir ese equilibrio perfecto entre dulce y salado que convierte una simple porción en algo peligrosamente adictivo. La operación bikini siempre puede esperar cinco minutos más.

La piscina nocturna más COOL

Madrid en verano tiene una nueva solución contra las altas temperaturas y se llama Night Pass. El Hotel Emperador abre las puertas de su icónica piscina de la Gran Vía también por la noche para quienes prefieren disfrutar de la ciudad cuando el calor da una tregua. Piscina, camas balinesas, cócteles y vistas sobre los tejados de Madrid forman la combinación perfecta para las noches estivales.

La manera más COOL de saborear Asia

La gastronomía japonesa lleva años conquistando Madrid, pero Kaito Hand Roll Bar ha decidido dar un paso más con sus nuevas bento boxes para el mediodía. Mucho más que un menú, estas bandejas representan una de las grandes tradiciones culinarias japonesas y reúnen arroz, pescado, carnes, verduras y elaboraciones de inspiración nipona en una experiencia pensada para quienes buscan comer bien sin renunciar al viaje gastronómico.

El corrector más COOL del verano

Hay productos que aparecen de repente en todas partes y el Revealer Concealer de Kosas, disponible en Sephora, es uno de ellos. Favorito de Hailey Bieber y convertido ya en un imprescindible de muchos neceseres, este corrector promete algo que en verano parece casi imposible: iluminar, corregir y mantener un acabado natural sin renunciar a la sensación de piel real. El tipo de producto que consigue que parezca que has dormido ocho horas, aunque la realidad haya sido bastante distinta.

El lino, como rey del verano

Cuando el termómetro supera los treinta y cinco grados, el tejido importa más que nunca. El lino vuelve a coronarse como el gran rey del armario estival y el caftán de Lu by María es la prueba perfecta. Fresco, cómodo y con ese punto relajado que funciona igual de bien en la playa que durante un paseo al atardecer, es una de esas prendas que solucionan un look en cuestión de segundos.

Una escapada de lujo a Italia

Si el verano tuviera una dirección soñada, probablemente estaría en el sur de Italia. El nuevo Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel abre sus puertas en pleno centro histórico de la conocida como la «Florencia del sur», convirtiéndose en uno de los grandes refugios del lujo tranquilo europeo. Historia, gastronomía y arquitectura barroca se unen en un hotel pensado para quienes entienden los viajes como algo más que cambiar de escenario durante unos días.

Cine en el cielo de Madrid

Las noches de verano invitan a recuperar viejos rituales y el cine al aire libre sigue siendo uno de los mejores. Durante julio y agosto, la azotea de Dani García acogerá un exclusivo ciclo de cine donde cada película irá acompañada de un menú inspirado en la historia proyectada. Bridget Jones, Casino Royale o F1 serán algunos de los títulos encargados de poner banda sonora al cielo de Madrid.