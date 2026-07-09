Elegantes, duraderos y atemporales: los materiales que más veremos en el diseño de interiores este año

Aunque sintamos que una casa siempre tiene el mismo aspecto, su identidad evoluciona con los años: los materiales se adaptan, las tendencias crecen y muchos de los elementos que un día incorporaste quedan obsoletos frente al paso de las nuevas tendencias. Hablemos de los materiales, porque se merecen una atención especial dentro de los diferentes espacios. Son objeto de tendencias, de tecnología y de evolución y por eso van cambiando con el paso de los años. Además, dentro de las diferentes estancias cumplen una doble función: dar una solución estética que eleve los acabados de cada espacio y ofrecer resistencia y durabilidad en el día a día. Este segundo punto hace que unos u otros materiales se impongan en diferentes espacios de la vivienda.

En la cocina

La cocina ha ido subiendo escalones progresivamente en los hogares. Ya no sólo en la vida que se desempeña en esta, sino en la importancia que se le da a su estética dentro del conjunto de la vivienda. Ahora, vemos cada vez más cocinas integradas en el salón, también denominadas cocinas americanas. En este aspecto, los suelos porcelánicos se están imponiendo para separar en cierta medida ambos espacios y por la facilidad de limpiado y la resistencia a los golpes de este material.

En almacenamiento, la madera prensada (o melanina) se está imponiendo por la fácil adaptación a diferentes estilos, y es que este material puede adquirir diferentes estilos y colores con total facilidad. Los que sí son más exclusivos son el aluminio o el acero, un material que está triunfando en las cocinas más modernas. Su acabado más industrial lleva varias temporadas imponiéndose, si bien es cierto que es una solución sólo al alcance de quienes buscan arriesgar en diseño.

En la encimera y los detalles decorativos la tendencia no varía: el mármol es el rey una temporada más. Si hablamos del espacio de trabajo, últimamente se está buscando que sea lo más fina y lo más resistente posible, y para eso el mármol sabe perfectamente cómo encajar. Este no es su único uso, porque también para el salpicadero o para rematar una isla.

El salón

Será porque entramos en el verano y porque la casa tiene previsiones de acompañar las olas de calor, pero materiales como el mimbre o el lino se están imponiendo en el mobiliario. Si entramos en textiles, su uso se está adaptando hasta los revestimientos de pared, un elemento que cada vez vemos más presente en espacios comunes, porque gracias a ellos tu salón mismamente puede adquirir una personalidad única.

Pero vuelve lo vintage y eso hace que los azulejos, que hasta ahora no habían salido de zonas funcionales como la cocina o el baño, puedan entrar también en este espacio. Dan la sensación de estar en casa de tu abuela y, aunque históricamente eso ha sonado de forma negativa en las casas, hoy es motivo de orgullo conseguir este resultado.

Por descontado, en este aire mediterráneo que dan tejidos como el mimbre o el lino, la madera no puede fallar para dar forma a pequeños rincones de lectura (a modo de estantería) o para la mesa de la zona del comedor. Incluso en la mesa central del salón, donde podremos ver tanto cristal, para diseños más modernos, como madera en los que buscan un ambiente más sereno.

Y en la terraza…

En la terraza veremos un poco reflejados los materiales del salón. Este espacio se está convirtiendo cada vez más en una prolongación de la casa y esa lógica también se aplica a los materiales con los que vestimos su decoración. Por lógica, también muchos de ellos tienen que adaptarse a una mayor resistencia, porque no es lo mismo la agresión que sufren los muebles en un espacio de interior que en uno de exterior. Y en la terraza, el calor, la lluvia o los cambios de temperatura pueden ser mortales para los muebles más sensibles.

Aquí entra todo un abanico de posibilidades y de materiales. Podremos ver coronando las terrazas de 2026 la madera cálida, las fibras naturales, la cerámica artesanal y los tejidos suaves y resistentes, donde nuevamente surge el nombre del lino. Lo único que se impone este año es una cosa: mezclar materiales de forma inteligente para dar personalidad a la vivienda.

En el baño

Hace tiempo que el baño se convirtió en un oasis personal dentro de la vivienda. Por eso los materiales deben estar elegidos con la intención de facilitar su uso y lavado. La piedra y la baldosa son innegablemente protagonistas en este sentido, ya que ayudan a crear diferentes diseños sin renunciar a la funcionalidad. Sí que se han impuesto también soluciones contiguas, donde el microcemento ayuda a crear espacios más serenos y con un acabado estético y funcional. En grifería sí que vemos ciertas tendencias que aparecen, como la búsqueda de serenidad a través de grifería mate.