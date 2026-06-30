Cuando la artesanía se impone como la mayor tendencia de lujo en interiorismo

El tailor-made es un término que hasta ahora mayoritariamente se asociaba a la confección de moda, pero que cada vez está más presente en las tendencias de interiorismo. Si seguimos este ejemplo, en términos de interiorismo hablamos de hacer a mano, de forma artesanal y pensando en la ergonomía del hogar todo lo que la viste. Como si de un traje a medida se tratase, sólo que en vez de costuras, aquí hablamos de elementos de decoración hechos completamente a mano. Una tendencia cada vez más presente en las casas de las celebrities y que está ganando un gran protagonismo entre la jet set.

Lejos de entender el lujo como algo sustancial, el interiorismo tailor-made se interpreta como una filosofía a la hora de habitar los espacios. Detalles que hablan de lugares, de personas y que se trasladan de forma orgánica al día a día de las personas que habitan el hogar. Esta filosofía ha conquistado algunas de las casas más inspiradoras del momento, donde materiales nobles, acabados imperfectos y procesos manuales conviven para crear interiores llenos de carácter. Estos son los puntos donde tú también puedes inspirarte en la casa de los famosos para llevar la artesanía a tu hogar.

El sofá

Como pieza principal del salón, el sofá es uno de los elementos más decisivos para elegir dentro de una vivienda. Tenemos aquí el caso de la modelo Kendall Jenner y su apuesta por lo tradicional con el sofá que corona su salón en su nueva casa de campo. Tal y como detalló la revista AD en la entrevista en exclusiva que hizo sobre la propiedad, esta pieza central fue diseñada bajo la dirección de la diseñadora de interiores Heidi Caillier con el estampado Hollyhock Handblock de Lee Jofa, creando así una pieza auténtica que centra el hilo narrativo de este espacio en la sensación de hogar, de calidez, de este espacio. El motivo de la elección no es otro que generar un punto focal que dirija el storytelling del proyecto hacia un mensaje claro y conciso: que la tradición prima y dialoga con el estilo.

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Los jarrones

Dentro de la decoración, un clásico que convive en los espacios exteriores e interiores son los jarrones. La mayor ventaja que presenta este elemento es la increíble variedad que posee, ya que es capaz de dar un toque internacional al decorado, si se decide por referencias como la cerámica china, o uno más convencional, como el que conforma el catálogo de Keramis Centre de la Céramique.

Sin embargo, estos mismos elementos pueden entenderse desde un punto de vista mucho más vanguardista y diferente. Prueba de ello son los nuevos nombres que están reinventando la forma de hacer cerámica, y para encontrarlos no tenemos que ir muy lejos. Jacques Monneraud da forma a jarrones que imitan la madera; Akiko Hirai se hizo famosa por sus Moon Jars con un aspecto orgánico y escultórico muy apreciado por coleccionistas. Y Eric Landon (Tortus) crea jarrones minimalistas y elegantes, mostrando todo su proceso en el torno.

La iluminación

En lo que a iluminación se refiere, la innovación en el diseño de lámparas está emergiendo como una de las tendencias más importantes del interior de la casa. Si antes las lámparas de araña se entendían como la máxima expresión de buen gusto en un espacio, ahora lo hacen el minimalismo y las piezas realizadas a mano. Por eso en el mercado están empezando a aparecer nuevos nombres de diseñadores, como Julia Jenssen, de Schneid Studio, que están reescribiendo las reglas del juego.

Un ejemplo es Pol Agustí, quien a través de diseños escultóricos está haciendo de la iluminación un punto donde focalizar en el arte. Igual que Elisa Uberti, una artista que ha sabido hacer de sus trabajos de iluminación un portal para expresar su arte. Da forma a lámparas basadas en formas orgánicas a través de su curvatura y su textura encalada.

El mobiliario

Hablar de mobiliario y de tendencias lleva a los materiales nobles e, indiscutiblemente, el material rey de la casa es la madera. Dentro del arte de la ebanistería hay cada vez una mayor predilección por dar por artistas y artesanos capaces de hacer trabajos singulares y diferenciales. En este arte, uno de los que dictó las reglas del juego y cuyo legado sigue siendo un referente es el de George Nakashima. Aun a día de hoy, sus mesas y bancos de nogal con bordes naturales son auténticas obras de arte.

Este universo puede entenderse a través de las mesas y sillas que artistas como Joseph Walsh, con su característica estética donde sus muebles parecen cintas de madera, han sabido poner en el mercado de forma diferencial. Como él, Seth Rolland y el español Jorge Penadés adhieren a este material su dimensión más auténtica, dando el máximo respeto a la pieza. Por eso, sus piezas parecen pertenecer aún a la naturaleza.

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Con ello, crean piezas donde el mobiliario comulga con la artesanía y la intención por vivir los espacios de una forma diferente. Desde la honestidad del tailor-made y la singularidad de dar con piezas únicas que trasladen este mensaje diferencial al interior de la vivienda.