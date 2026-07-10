Bless Ibiza Cala Nova: el refugio de lujo mediterráneo donde se detiene el tiempo

El Mediterráneo tiene una forma única de abrazar al viajero, pero cuando esa experiencia se eleva a través de una propuesta de lujo hedonista, el resultado es algo difícil de olvidar.

Durante una reciente escapada de tres días a Ibiza, tuve el privilegio de alojarme en el Bless Ibiza Cala Nova, situado en el enclave privilegiado de Cala Nova. Más que un hotel, esta joya de la hospitalidad se presenta como un templo al bienestar, al diseño y a la excelencia gastronómica, convirtiéndose, sin duda, en uno de los imprescindibles para quienes buscan la auténtica esencia de la isla blanca.

Bless Your Mediterranean Suite: un refugio diseñado para el placer

Desde el momento en que cruzas el umbral del lobby, el aroma a elegancia y el servicio impecable te envuelven. Sin embargo, la verdadera magia comienza al entrar en la Bless Your Mediterranean Suite. Al abrir las puertas, la luz del sol balear inunda la estancia, filtrándose a través de unos ventanales que actúan como un marco cinematográfico.

La habitación no es sólo un lugar de descanso; es una extensión del paisaje. Desde mi balcón privado, la panorámica es hipnótica: una composición perfecta que combina la sofisticación de la zona de piscinas con el azul turquesa de la playa de Cala Nova y la serenidad virgen del parque natural protegido que rodea la zona, un pulmón verde que garantiza esa paz absoluta que a veces cuesta encontrar en otros puntos de la isla.

Soulful Spa y Natura Bissé: el nuevo santuario del cuidado consciente

Hay lugares donde el tiempo parece detenerse. Su área de wellness es, sin duda, uno de ellos: un auténtico remanso de paz y tranquilidad inspirado en la esencia pura de la isla, diseñado exclusivamente para desconectar del ruido y conectar con uno mismo.

El Magness Soulful Spa es mucho más que un espacio de belleza; es una necesidad para el cuerpo. Durante mi estancia, opté por el masaje terapéutico Blessed Relief, una experiencia que me dejó como nuevo. Cada toque está pensado para liberar la rigidez y las tensiones acumuladas en las capas más profundas del músculo, siendo el masaje deportivo descontracturante ideal para optimizar la energía. Tras la terapia, completar el ciclo con una sesión de circuito termal es el cierre perfecto para revitalizarse.

El bienestar integral adquiere un nuevo protagonismo de la mano de Natura Bissé, marca que firma una nueva carta de tratamientos seleccionados en exclusiva para el hotel. Esta propuesta de wellness se ve reforzada por una completa programación de masterclasses y experiencias enfocadas en la atención plena y el autocuidado consciente. Con esta iniciativa, Bless Ibiza Cala Nova inaugura una temporada donde el lujo se entiende como presencia y conexión auténtica, ofreciendo un destino donde cada detalle está pensado para reducir el estrés y redescubrir el verdadero significado de vivir Ibiza.

EPIC: la cumbre de la fusión gastronómica

Si el relax es el alma, la gastronomía es el pulso vibrante de este hotel. El icónico rooftop EPIC continúa elevando la oferta social y culinaria de la isla con una propuesta que fusiona técnicas asiáticas y producto mediterráneo de primera calidad. Coronada por una espectacular piscina infinity con vistas panorámicas al Mediterráneo, su carta evoluciona del día a la noche.

Desde los arroces con carabineros y el sushi de autor, hasta platos de brasa como la ventresca de atún rojo a la robata con gazpacho de jalapeño o la entraña de wagyu con chimichurri estilo Osaka, EPIC se consolida como el escenario perfecto para vivir Ibiza desde una dimensión gastronómica única. Todo esto, maridado con una extensa selección de vinos, champagnes de grandes maisons y una coctelería de vanguardia donde destaca el Aperol Spritz benéfico, con el que el restaurante dona 1€ por cada copa servida en 2026 a la asociación Ibiza IN.

La Calita redefine el lujo de lo informal

La gran novedad gastronómica es la apertura de La Calita, un chiringuito mediterráneo diseñado para disfrutar junto a la piscina sin protocolos. Su carta celebra el producto de calidad con un toque desenfadado: desde los clásicos de nuestra gastronomía como el jamón ibérico 5J con pan de cristal o las croquetas de cecina con nieve de queso Mahón, hasta opciones frescas como la ensalada de burrata y trufa.

La propuesta de arroces y pescados captura el espíritu de la isla con platos como el arroz negro con calamar ibicenco o el gallo de Ibiza a la brasa. Además, de miércoles a domingo, el espacio se transforma con su propuesta Sushi O’Clock, destacando el uramaki spicy tuna y el poke de atún rojo bafelgó.

El arte de vivir: experiencias inmersivas

El concepto Bless se define como un enfoque donde la atención al detalle es la verdadera protagonista. En mis tres días de estancia, pude comprobar cómo este hotel trasciende la hotelería tradicional para ofrecer lo que yo llamo blended experiences.

La piscina infinita del hotel se convierte durante el día en el corazón social del complejo. Es un espacio diseñado para ver y dejarse ver, con música ambiental que acompaña los ritmos lentos de las vacaciones y una carta de coctelería que rinde homenaje a los ingredientes locales.

Pero lo que realmente diferencia a este establecimiento es su respeto por el entorno. El acceso directo a la playa de Cala Nova te permite transitar, en cuestión de pasos, del lujo más refinado de la tumbona king size a la arena natural y el sonido de las olas que rompen en la orilla. Es este equilibrio entre sofisticación hotelera y naturaleza virgen lo que hace que la experiencia sea, simplemente, superior.

Gastronomía: el alma del viaje

Como bien sabéis, no puede haber una buena crónica de viaje sin una parada obligatoria en la excelencia culinaria. Bless Ibiza Cala Nova entiende que el paladar es la puerta más rápida hacia la memoria emocional.

Un excelente descanso debe ir seguido por el placer de disfrutar de un desayuno buffet sin igual. El hotel ofrece una maravillosa y amplia propuesta internacional que incluye opciones saludables y veganas. En el Bless Ibiza Cala Nova, el placer de comer y cuidarse empieza nada más levantarse.

Ibiza es mucho más que fiesta; es una despensa rica en pescados de roca, hierbas aromáticas y un recetario que bebe de la tradición payesa elevada a la modernidad. Cenar frente al mar, mientras la brisa nocturna trae el frescor del parque natural, es una experiencia sensorial completa.

Una novedosa propuesta, instalada desde el pasado 15 de mayo, es el concepto japonés Tora, en formato pop-up, en Bless Ibiza Cala Nova, trasladando a la isla la propuesta que ha redefinido la escena gastronómica madrileña. El proyecto, impulsado por el futbolista Mario Hermoso, se instala en uno de los enclaves más tranquilos de Santa Eulalia con una propuesta centrada en la experiencia omakase.

Cala Nova, tu próxima escapada

Ibiza se divide en muchas caras, pero el lado este, donde se ubica Cala Nova, es el secreto mejor guardado para quienes buscamos un lujo relajado, lejos del bullicio, pero cerca de todo.

Elegir este enclave para un viaje de tres días permite un equilibrio perfecto:

Desconexión total: gracias al entorno protegido del parque natural. Calidad técnica: servicios de hotel de lujo con una atención al detalle que roza la perfección. Localización estratégica: la cercanía a Santa Eulalia y la facilidad para explorar el norte de la isla hacen de este hotel una base de operaciones inmejorable.

La elegancia de lo auténtico

Al finalizar mis tres días en el Bless Ibiza Cala Nova, me llevo algo más que un buen descanso. Me llevo la certeza de que el verdadero lujo hoy en día es el tiempo y la capacidad de rodearse de belleza natural.

Despertar en esa suite, con la vista fija en el parque natural y el Mediterráneo a mis pies, ha sido un recordatorio de por qué sigo explorando y contando historias de hospitalidad.

Si estáis planeando una escapada donde el objetivo sea recuperar energías y disfrutar del buen vivir, marcad este destino en vuestra agenda. No es sólo un hotel; es una experiencia que te hace sentir, literalmente, bendecido. Porque al final, lo imprescindible no es lo que haces en vacaciones, sino cómo te sientes en el lugar que eliges para vivirlas.