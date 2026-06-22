La villa donde Alice Campello y Morata disfrutan de su reconciliación en Menorca, de 17.000 euros la semana

Tras su reconciliación, Alice Campello y Álvaro Morata han elegido Menorca como escenario para una escapada familiar marcada por la tranquilidad y la privacidad. La influencer italiana y el futbolista han viajado hasta la isla junto a sus cuatro hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, para disfrutar de unos días alejados del ruido mediático en uno de los rincones más exclusivos del Mediterráneo. La familia se ha alojado en Villa Marella, una espectacular residencia situada en Cap d’en Font, Menorca, una zona conocida por sus aguas cristalinas, su calma y su carácter más reservado frente a otros destinos de las Baleares. La vivienda, cuyo alquiler ronda los 17.000 euros por semana, se ha convertido en el escenario perfecto para esta nueva etapa personal de la pareja.

La propiedad cuenta con 300 metros cuadrados de superficie, cuatro dormitorios, cuatro baños, un amplio salón con cocina integrada y grandes espacios exteriores pensados para disfrutar del clima de la isla. Pero si hay un elemento que destaca por encima del resto es su espectacular piscina infinita con vistas directas al mar, diseñada para crear la sensación de que el agua se une con el horizonte mediterráneo.

Villa Marella representa el concepto de lujo silencioso, una tendencia basada en la elegancia discreta, los materiales naturales y la conexión con el entorno. Lejos de los excesos decorativos, la vivienda apuesta por una estética minimalista donde predominan los tonos blancos, las líneas limpias y la luz natural.

Arquitectura mediterránea y diseño abierto

Uno de los grandes atractivos de la villa es su arquitectura tipo in & out, un diseño que elimina la frontera entre interior y exterior. Los enormes ventanales permiten que el paisaje forme parte de la propia vivienda, mientras que los espacios abiertos crean una sensación de amplitud y calma.

El salón es el auténtico corazón de la casa. Su decoración combina maderas claras, textiles naturales y tonos neutros, creando un ambiente cálido y acogedor. Las vistas al Mediterráneo funcionan como el principal elemento decorativo, convirtiendo cada estancia en un mirador privado hacia el mar.

El suelo continuo entre el interior y las zonas exteriores refuerza esa sensación de continuidad y hace que la vivienda parezca todavía más amplia. Una elección habitual en los proyectos de arquitectura contemporánea que buscan integrar la casa con la naturaleza.

Un jardín pensado para vivir el verano

El exterior de Villa Marella está diseñado para aprovechar al máximo el clima menorquín. La propiedad cuenta con amplios porches, zonas de comedor al aire libre y espacios de descanso junto al jardín, creando diferentes ambientes para disfrutar de las largas tardes de verano.

La vivienda también incorpora detalles inspirados en la tradición local, como el uso de fibras naturales, piedra y elementos artesanales que aportan personalidad al espacio. El resultado es una casa moderna pero conectada con la esencia mediterránea de la isla.

Menorca, el refugio elegido por Alice y Morata

La elección de Menorca no parece casual. Frente a destinos más asociados a la fiesta y las grandes aglomeraciones, la isla ofrece privacidad, naturaleza y un ritmo de vida más pausado. Sus calas escondidas, sus pueblos marineros y su paisaje protegido han convertido este rincón del Mediterráneo en uno de los lugares favoritos para quienes buscan desconectar. La isla, reconocida por su riqueza natural y su equilibrio entre turismo y conservación, ofrece una combinación de playas paradisíacas, gastronomía tradicional y patrimonio histórico.