Tívoli abre su primer hotel en Puglia: un antiguo palacio del siglo XIX que conserva el alma italiana de la ‘Florencia del Sur’

Una nueva apertura ha llegado al mercado de la alta hotelería italiana. El país de la dolce vita no deja de atraer a nuevos hoteles de lujo. Y muchos de estos nuevos hoteles aprovechan la historia de sus enclaves y edificios para nutrir la experiencia de sus futuros huéspedes. Es el caso del nuevo Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel, la primera apertura de la cadena en Puglia y la cuarta en el país italiano. Toma como sede un antiguo palacio del siglo XIX muy ligado a la vida hospitalaria de esta región y reabre tras una profunda reforma en la que han buscado dar el toque exclusivo que necesitaba este emplazamiento. Su interior aúna gastronomía, bienestar, hospitalidad boutique y el encanto de una ubicación como Lecce. Acompáñanos a descubrir todos los detalles de este lugar.

Situado en un antiguo palacio

Dentro del nombre del hotel podemos encontrar varias pistas sobre la historia de su emplazamiento. Por motivos evidentes, el Tívoli Palazzo 1880 Lecce tomó una antigua posada del siglo XV que fue reconvertida en un hotel de lujo en el siglo XIX. Esta herencia se observa en la rudeza de la arquitectura y su guiño barroco, tan característico, entre otras cosas, de esta ubicación.

Hoy, este hotel alberga 48 habitaciones de diferentes categorías, donde se encuentran 13 suites dispuestas a ceder el encanto de su ubicación al máximo estandarte de comodidad. Cada suite tiene su propia personalidad y da al huésped la posibilidad de elegir entre unas vistas privilegiadas, habitaciones con balcón o grandes terrazas que fusionan el encanto interior con los exteriores de esta ubicación.

Lo que sí que tienen en común todas ellas es la capacidad para incorporar elementos originales del hotel que tuvo lugar en el siglo XIX con detalles contemporáneos, creando un puente visual entre el pasado y el presente de este enclave a través de su decoración.

Gastronomía mediterránea

En un lugar como Italia, no puede testarse la calidad de un lugar sin pensar en lo bien que se come en su interior. En el paso del Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel, la experiencia gastronómica se articula en todo su interior. Ofrece un recorrido que abarca todos los momentos del día y toma sus zonas comunes y azotea para adaptarse a todos los paladares y momentos.

Se desarrollan en tres espacios principales. Godot Restaurant ofrece los sabores de la cocina mediterránea en horario de desayuno y de cenas. En lo más alto de la experiencia, Rooftop Terrace & Lounge Bar abre todos los días a medianoche para ofrecer un trago con el que despedir el día, acompañado de elaboraciones ligeras. Finalmente, el Lobby Bar toma el vestíbulo del hotel para dar la bienvenida a sus huéspedes con un snack o aprovechar cualquier momento para acceder a un capricho gastronómico.

Bienestar

Donde la experiencia se torna hacia el plano más sensorial es en el área de bienestar del hotel. Su zona wellness está equipada con dos cabinas para tratamiento y una piscina interior climatizada de agua salada. Además de baño de vapor, sauna y una sala de relajación con tisanería o rincón de infusiones, que se completan con el área de gimnasio para poder disfrutar de un descanso activo.

Un entorno privilegiado

Viendo las cualidades que caracterizan la región de Lecce, no es de extrañar que este nombre esté empezando a sonar con más fuerza entre las formas de hospitality de lujo. La inclusión de Tivoli en un lugar como Puglia no iba a pasar desapercibida. El hotel se encuentra en el centro histórico de Lecce, rodeado por lugares donde se tornan a la realidad todos los tópicos que hay en la vida italiana de esta región sueña. Cafeterías donde tomar un capuccino por la mañana y el sabor del expreso a cualquier hora del día, caminar entre calles salpicadas por el dorado de la arenisca de las fachadas del entramado de calles de Lecce. Por algo este lugar es conocido como La Florencia del Sur, porque entre sus edificios converge el arte barroco.

Desde el hotel Tivoli Palazzo 1880 Lecce, los huéspedes pueden visitar algunos de estos monumentos tan representativos de esta región, como el Anfiteatro Romano, Santa Croce y el Duomo, ya que este enclave se sitúa en una de las arterias más demandadas de la ciudad, en Via Augusto Imperatore, entre Piazza Sant’Oronzo y Piazzetta Santa Chiara. Otra ventaja es su ubicación respecto a los servicios de transporte, ya que la estación de tren de Lecce se encuentra a 1 km, mientras que el aeropuerto de Brindisi-Salento está situado a unos 48 km del hotel. Y para quienes llegan en coche, dispone de servicio de aparcacoches adicional.