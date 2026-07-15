La reflexión de Álvarez-Pallete sobre la privacidad: «Aceptar las cookies de una web es compartir parte se nuestras vidas»

La ciberseguridad y asegurar la privacidad en internet es el gran objetivo de las empresas tecnológicas que ponen la red a disposición de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. José María Álvarez-Pallete, ex presidente de Telefónica, se ha pronunciado recientemente sobre la privacidad en internet y los peligros de aceptar cookies cuando entras a un sitio web. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el uso de las cookies en internet.

Las estafas y delitos virtuales están a la orden del día en todo el mundo y en España el Instituto Nacional de Ciberseguridad cifró en 122.000 los incidentes de ciberseguridad detectados en 2025. La entidad perteneciente al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública anunció que durante los últimos 12 meses del año detectó un total de 122.223 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un aumento del 26% en comparación con 2024.

De estas más de 100.000 denuncias, 55.411 casos fueron de malware, incluyendo virus y otros softwares maliciosos que afectan dispositivos. En 2025, cuatro de cada 10 incidentes de seguridad (45.445 casos) tuvieron que ver con el fraude online, siendo el phishing la principal práctica llevada a cabo por los ciberdelincuentes. Este es el famoso método que consiste en suplantar la identidad de un organismo institucional, empresa o supermercado y enviar un mensaje adjuntando un enlace que es la puerta abierta al posible delito.

La privacidad en internet

José María Álvarez-Pallete, ex presidente de Telefónica, también ha opinado recientemente sobre los peligros de aceptar las cookies cuando un usuario entra a un sitio web. «Cada vez que aceptamos las cookies de una web, entregamos fragmentos de nuestra vida y, a cambio, recibimos un servicio que nos es útil y que nos dicen que es gratis», afirmó una de las personalidades en España que mejor conoce cómo funcionan los adentros de internet.

«Las cookies son pequeños archivos que los sitios web podrían guardar en tu dispositivo cuando los visitas para recordar información, como tus claves de inicio de sesión, páginas visitadas o artículos añadidos al carrito, entre otros». Así define el INCIBE el concepto de cookie y también avisa sobre uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para interceptar y robar información en tu navegador: el secuestro de cookies.

«Si un atacante accediese a una de tus cookies, podría llegar a suplantar tu identidad en sitios web donde hayas iniciado sesión, accediendo a información privada o incluso tomando control de tus cuentas», avisa el INCIBE, que también informa a los usuarios que existen varias maneras en las que se puede realizar este secuestro. «Uno de los más comunes es el ataque Man in the Middle (MitM), en el cual un atacante intercepta la comunicación entre tu navegador y el servidor de un sitio web, robando las cookies en tránsito. Una vez que tienen acceso a tus cookies, los atacantes pueden hacerse pasar por ti sin necesidad de conocer tu contraseña», informa.

INCIBE también informa sobre los métodos más comunes de robo de cookies:

Ataques «hombre en el medio»: El ciberdelincuente primero infecta tu ordenador con malware y, después, cuando te conectas a una página web, el atacante puede interceptar la información que envías y recibes, o incluso hacer cosas en tu cuenta sin que seas consciente de ello. Al estar dentro de tu dispositivo, el atacante también puede robar directamente tus cookies almacenadas y utilizarlas para acceder a tus cuentas.

El ciberdelincuente primero infecta tu ordenador con malware y, después, cuando te conectas a una página web, el atacante puede interceptar la información que envías y recibes, o incluso hacer cosas en tu cuenta sin que seas consciente de ello. Al estar dentro de tu dispositivo, el atacante también puede robar directamente tus cookies almacenadas y utilizarlas para acceder a tus cuentas. Robo de sesión mediante redes inseguras: Sucede cuando alguien intercepta el tráfico de tu conexión a Internet, especialmente en redes Wi-Fi públicas o inseguras.

Los principales métodos para protegerse del robo de cookies son utilizar conexiones seguras y establecer temporizador y cierre automático de sesiones. Para protegerse en Google Chrome, el INCIBE recomienda seguir los siguientes pasos: