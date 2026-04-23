El proyecto +Ciberseguridad hace escala en Mallorca para impulsar la protección digital en las empresas

La sede de la patronal CAEB en Palma ha acogido este jueves una nueva jornada del proyecto +Ciberseguridad, una iniciativa de alcance nacional orientada a fortalecer la cultura de la seguridad digital entre empresas y profesionales, con especial atención a pymes y autónomos.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, expertos en ciberseguridad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y profesionales del ámbito empresarial para analizar los retos actuales del entorno digital y compartir herramientas prácticas para la prevención y gestión de incidentes.

La apertura institucional ha contado con la participación de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE; Juan Delfín Peláez, responsable de ciberseguridad del sector financiero del INCIBE; y Carmen Planas, presidenta de CAEB Empresarios. Durante la sesión inaugural, se ha puesto de relieve la creciente relevancia de la ciberseguridad como factor determinante para garantizar la estabilidad de las empresas en un contexto digital cada vez más exigente y expuesto a riesgos.

Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, ha subrayado que «la ciberseguridad es una inversión estratégica para las empresas. Es importante reforzar la protección digital de empresas, autónomos y pymes en un contexto cada vez más expuesto a amenazas tecnológicas». Asimismo, ha alertado del crecimiento de los ciberdelitos y de la sofisticación creciente de los fraudes digitales, impulsados en muchos casos por el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

En este sentido, ha insistido en que la mejor defensa de las organizaciones son las personas, por lo que ha trasladado la apuesta firme de la Fundación CEOE por la formación continua de los trabajadores en prevención, detección y reacción ante los riesgos.

El responsable de ciberseguridad del sector financiero de INCIBE, Juan Delfín Peláez, ha remarcado que «Baleares representa el 2,27% de los incidentes de ciberseguridad gestionados a nivel nacional, situándose en una posición intermedia dentro del conjunto de comunidades autónomas. Asimismo, el incremento del 64% en las consultas a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad refleja una creciente concienciación por parte de ciudadanos y empresas ante amenazas como el fraude online, que ya representa 4 de cada 10 incidentes. Este contexto pone de manifiesto la importancia de seguir reforzando la cultura de ciberseguridad y la colaboración público-privada como pilares fundamentales para proteger el entorno digital».

Por su parte, Carmen Planas, presidenta de CAEB Empresarios, ha puesto de relieve que «la digitalización es uno de los caminos clave que apoyamos desde CAEB, junto con la innovación y la formación, en la apuesta por la transformación del modelo económico que hemos iniciado en Baleares».

«Mejorar continuamente nuestros procesos de protección es fundamental para evitar las distintas amenazas digitales. La digitalización permite a las pymes ajustar sus modelos de negocios a las necesidades del mercado, ofrece múltiples beneficios, pero también incrementa la vulnerabilidad de las empresas ante posibles ciberataques», ha continuado Planas.

En este sentido, la presidenta de la CAEB ha afirmado que «la ciberseguridad no es ningún capricho, es una inversión necesaria para garantizar la estabilidad y el crecimiento empresarial. Para caminar con paso firme en la transformación de nuestro modelo económico, debemos hacerlo dentro de un ecosistema digital protegido».